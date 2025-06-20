https://ria.ru/20250620/dnr-2024073423.html

Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска

Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска - РИА Новости, 20.06.2025

Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска

Боевики "Правого сектора"* застрелили жителя Дзержинска (ДНР), освобожденного российской армией в феврале, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:53:00+03:00

2025-06-20T01:53:00+03:00

2025-06-20T01:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

дзержинск (донецкая область)

правый сектор

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

торецк

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* застрелили жителя Дзержинска (ДНР), освобожденного российской армией в феврале, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной. "Когда они ушли, через 20 минут к нам пришел Игорь с Ирой (соседи - ред.). Они нам доверяли полностью. Они к нам зашли и спросили, заходил ли к нам "Правый сектор"*. Они нам говорят, что Валика нету, Валику выстрелили в затылок, он лежит лицом вниз", — рассказала она. По словам беженки, представители "Правого сектора"* заходили и в ее дом, проверяли содержимое телефона, осматривали документы. Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

дзержинск (донецкая область)

торецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, дзержинск (донецкая область), правый сектор, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), торецк, в мире