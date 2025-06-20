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Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/dnr-2024073423.html
Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска
Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска - РИА Новости, 20.06.2025
Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска
Боевики "Правого сектора"* застрелили жителя Дзержинска (ДНР), освобожденного российской армией в феврале, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:53:00+03:00
2025-06-20T01:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
дзержинск (донецкая область)
правый сектор
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
торецк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* застрелили жителя Дзержинска (ДНР), освобожденного российской армией в феврале, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной. "Когда они ушли, через 20 минут к нам пришел Игорь с Ирой (соседи - ред.). Они нам доверяли полностью. Они к нам зашли и спросили, заходил ли к нам "Правый сектор"*. Они нам говорят, что Валика нету, Валику выстрелили в затылок, он лежит лицом вниз", — рассказала она. По словам беженки, представители "Правого сектора"* заходили и в ее дом, проверяли содержимое телефона, осматривали документы. Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
дзержинск (донецкая область)
торецк
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донецкая народная республика, россия, дзержинск (донецкая область), правый сектор, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), торецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Дзержинск (Донецкая область), Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Торецк, В мире
Беженка рассказала, как боевики "Правого сектора"* убили жителя Дзержинска

Боевики "Правого сектора" застрелили жителя Дзержинска в ДНР

© РИА Новости / Александр МаксименкоБоевики "Правого сектора"*
Боевики Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
Боевики "Правого сектора"*. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* застрелили жителя Дзержинска (ДНР), освобожденного российской армией в феврале, рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая остаться неназванной.
"Когда они ушли, через 20 минут к нам пришел Игорь с Ирой (соседи - ред.). Они нам доверяли полностью. Они к нам зашли и спросили, заходил ли к нам "Правый сектор"*. Они нам говорят, что Валика нету, Валику выстрелили в затылок, он лежит лицом вниз", — рассказала она.
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По словам беженки, представители "Правого сектора"* заходили и в ее дом, проверяли содержимое телефона, осматривали документы.
Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДзержинск (Донецкая область)Правый секторВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТорецкВ мире
 
 
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