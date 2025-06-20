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"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера - РИА Новости, 20.06.2025
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01:44 20.06.2025 (обновлено: 09:42 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера - РИА Новости, 20.06.2025
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
Побег вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны свидетельствует о скором падении режима Владимира Зеленского — такое... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:44:00+03:00
2025-06-20T09:42:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Побег вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны свидетельствует о скором падении режима Владимира Зеленского — такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. &lt;…&gt; Как бы ни пытались это скрыть и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыпется на глазах", — сказал он.При этом парламентарий отметил, что эта ситуация крайне позорная для киевского режима. Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, сбежавший за границу, добавил украинский политик.Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера

Дмитрук: побег вице-премьера Чернышова указывает на скорый крах киевского режима

© Getty Images / Thierry MonasseВице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Побег вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны свидетельствует о скором падении режима Владимира Зеленского — такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. <…> Как бы ни пытались это скрыть и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыпется на глазах", — сказал он.
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При этом парламентарий отметил, что эта ситуация крайне позорная для киевского режима. Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, сбежавший за границу, добавил украинский политик.
Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.
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