https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html

"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера

"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера - РИА Новости, 20.06.2025

"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера

Побег вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны свидетельствует о скором падении режима Владимира Зеленского — такое... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:44:00+03:00

2025-06-20T01:44:00+03:00

2025-06-20T09:42:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Побег вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова из страны свидетельствует о скором падении режима Владимира Зеленского — такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. <…> Как бы ни пытались это скрыть и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыпется на глазах", — сказал он.При этом парламентарий отметил, что эта ситуация крайне позорная для киевского режима. Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, сбежавший за границу, добавил украинский политик.Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины