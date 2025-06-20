https://ria.ru/20250620/deti-2024179044.html

Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова

Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова - РИА Новости, 20.06.2025

Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова

Более ста детей, в похищении которых Киев обвинил Москву, нашлись в ФРГ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:23:00+03:00

2025-06-20T12:23:00+03:00

2025-06-20T14:14:00+03:00

германия

россия

пмэф-2025

в мире

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мария захарова

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Более ста детей, в похищении которых Киев обвинил Москву, нашлись в ФРГ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ."Более ста детей, которых приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории. Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет", — сказала она на сессии "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".Дипломат добавила, что в европейских странах детей изымают из украинских семей и отбирают у родителей.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Обвинения Киева в похищении детейПо итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.

https://ria.ru/20250619/deti-2023883947.html

https://ria.ru/20250604/medinskiy--2020894479.html

https://ria.ru/20250619/lvova-belova-2023885420.html

германия

россия

польша

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германия, россия, в мире, польша, мария захарова, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле