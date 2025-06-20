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Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:23 20.06.2025 (обновлено: 14:14 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/deti-2024179044.html
Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова
Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова - РИА Новости, 20.06.2025
Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова
Более ста детей, в похищении которых Киев обвинил Москву, нашлись в ФРГ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:23:00+03:00
2025-06-20T14:14:00+03:00
германия
россия
пмэф-2025
в мире
польша
мария захарова
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Более ста детей, в похищении которых Киев обвинил Москву, нашлись в ФРГ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ."Более ста детей, которых приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории. Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет", — сказала она на сессии "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".Дипломат добавила, что в европейских странах детей изымают из украинских семей и отбирают у родителей.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Обвинения Киева в похищении детейПо итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.
https://ria.ru/20250619/deti-2023883947.html
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германия, россия, в мире, польша, мария захарова, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Германия, Россия, ПМЭФ-2025, В мире, Польша, Мария Захарова, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Более ста детей из украинского списка нашлись в Германии, заявила Захарова

Захарова: более 100 детей, в похищении которых обвиняли Россию, нашлись в ФРГ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель ММД Мария Захарова
Официальный представитель ММД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель ММД Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Более ста детей, в похищении которых Киев обвинил Москву, нашлись в ФРГ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ.
"Более ста детей, которых приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории. Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет", — сказала она на сессии "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Пятеро детей из списка, переданного Киевом в Стамбуле, вернутся на Украину
19 июня, 13:22
Дипломат добавила, что в европейских странах детей изымают из украинских семей и отбирают у родителей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей
4 июня, 16:43

Обвинения Киева в похищении детей

По итогам переговоров второго июня в Стамбуле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
Захарова отмечала, что документ стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он пояснил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 13:26
 
ПМЭФ-2025ГерманияРоссияВ миреПольшаМария ЗахароваВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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