https://ria.ru/20250620/daniya-2024389186.html

"Убирайтесь домой": в Дании пришли в ярость из-за планов США против России

"Убирайтесь домой": в Дании пришли в ярость из-за планов США против России - РИА Новости, 20.06.2025

"Убирайтесь домой": в Дании пришли в ярость из-за планов США против России

Одобрение закона, позволяющего размещать американские военные базы на территории Дании, вызвало волну протестов в стране, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:45:00+03:00

2025-06-20T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Одобрение закона, позволяющего размещать американские военные базы на территории Дании, вызвало волну протестов в стране, пишет Strategic Culture."Датский парламент одобрил закон, позволяющий Соединенным Штатам создавать постоянные военные базы на территории Дании. Соглашение вызвало протесты по всей стране, особенно в крупных городах, таких как Копенгаген. Демонстранты маршировали под лозунгами "Янки, убирайтесь домой" и "Базы США — нет, спасибо", — говорится в материале.Издание отмечает, что одним из наиболее спорных пунктов соглашения стала шестая статья, которая предоставляет американским военным право использовать "все необходимые полномочия", не конкретизируя их. Этот пункт вызывает беспокойство насчет того, будет ли разрешено военным США применять принудительные меры к гражданам Дании, сообщается в статье."Размещение военных баз является частью более широкой стратегии Вашингтона по укреплению северного фланга НАТО, увеличению его военного присутствия в Европе и противодействию влияния России", — подчеркивается в тексте.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Страна не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250516/f-35-2017373012.html

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