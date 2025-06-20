https://ria.ru/20250620/covid-2024212959.html

Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано

Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано - РИА Новости, 20.06.2025

Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано

Все вирусы и бактерии продолжают жить, поэтому говорить о победе над COVID-19 еще рано, но пандемия закончена, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:48:00+03:00

2025-06-20T13:48:00+03:00

2025-06-20T14:31:00+03:00

пмэф-2025

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024202754_894:513:3071:1737_1920x0_80_0_0_7eba1fc5b208462e8f33fa371bac66b3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Все вирусы и бактерии продолжают жить, поэтому говорить о победе над COVID-19 еще рано, но пандемия закончена, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я бы хотела сказать, что никто никогда не говорит о том, что что-то побеждено, какая-то инфекция, за исключением натуральной оспы в 1980 году, когда было объявлено искоренение ее в мире. Все остальные вирусы, бактерии где-нибудь да живут в окружающей среде. Поэтому никто сегодня не говорит о победе, о завершении пандемии - да", - рассказала она. Глава ведомства добавила, что специалисты в РФ стараются извлечь максимум уроков из всего пережитого, чтобы использовать их для защиты здоровья населения.

https://ria.ru/20250619/vaktsina-2023767670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии