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Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:48 20.06.2025 (обновлено: 14:31 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/covid-2024212959.html
Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано
Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано - РИА Новости, 20.06.2025
Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано
Все вирусы и бактерии продолжают жить, поэтому говорить о победе над COVID-19 еще рано, но пандемия закончена, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:48:00+03:00
2025-06-20T14:31:00+03:00
пмэф-2025
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Все вирусы и бактерии продолжают жить, поэтому говорить о победе над COVID-19 еще рано, но пандемия закончена, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я бы хотела сказать, что никто никогда не говорит о том, что что-то побеждено, какая-то инфекция, за исключением натуральной оспы в 1980 году, когда было объявлено искоренение ее в мире. Все остальные вирусы, бактерии где-нибудь да живут в окружающей среде. Поэтому никто сегодня не говорит о победе, о завершении пандемии - да", - рассказала она. Глава ведомства добавила, что специалисты в РФ стараются извлечь максимум уроков из всего пережитого, чтобы использовать их для защиты здоровья населения.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано

Попова: говорить о победе над COVID-19 рано, вирусы и бактерии продолжают жить

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Анна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Все вирусы и бактерии продолжают жить, поэтому говорить о победе над COVID-19 еще рано, но пандемия закончена, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Я бы хотела сказать, что никто никогда не говорит о том, что что-то побеждено, какая-то инфекция, за исключением натуральной оспы в 1980 году, когда было объявлено искоренение ее в мире. Все остальные вирусы, бактерии где-нибудь да живут в окружающей среде. Поэтому никто сегодня не говорит о победе, о завершении пандемии - да", - рассказала она.
Глава ведомства добавила, что специалисты в РФ стараются извлечь максимум уроков из всего пережитого, чтобы использовать их для защиты здоровья населения.
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ПМЭФ-2025Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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