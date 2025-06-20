https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024307414.html

Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба

Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба - РИА Новости, 20.06.2025

Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с Синь Ба, известным китайским блогером и основателем компании Xinxuan Group, на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:07:00+03:00

2025-06-20T17:07:00+03:00

2025-06-20T17:07:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

дмитрий чернышенко

китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с Синь Ба, известным китайским блогером и основателем компании Xinxuan Group, на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня, сообщил Telegram-канал "Новости российского экспорта"."Ранее Чернышенко совместно с главой Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной в Москве открывал ярмарку онлайн-продаж "Сделано в России". Тогда за 6 часов блогер Даньдань (представительница компании Xinxuan Group) обеспечила продажи российской продукции на более чем 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.Теперь в Петербург приехал Синь Ба. Будем совместно укреплять сотрудничество России и Китая и продвигать бренд "Сделано в России".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250620/rets-2024238651.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, дмитрий чернышенко, китай