https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024307414.html
Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба
Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба - РИА Новости, 20.06.2025
Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с Синь Ба, известным китайским блогером и основателем компании Xinxuan Group, на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:07:00+03:00
2025-06-20T17:07:00+03:00
2025-06-20T17:07:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
дмитрий чернышенко
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024298617_0:194:1280:914_1920x0_80_0_0_304ecd47df67470d1a953b85b608517b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с Синь Ба, известным китайским блогером и основателем компании Xinxuan Group, на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня, сообщил Telegram-канал "Новости российского экспорта"."Ранее Чернышенко совместно с главой Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной в Москве открывал ярмарку онлайн-продаж "Сделано в России". Тогда за 6 часов блогер Даньдань (представительница компании Xinxuan Group) обеспечила продажи российской продукции на более чем 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.Теперь в Петербург приехал Синь Ба. Будем совместно укреплять сотрудничество России и Китая и продвигать бренд "Сделано в России".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250620/rets-2024238651.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024298617_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_97618d26f14566adb95dad4d6dd4b9a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, дмитрий чернышенко, китай
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Китай
Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба
Вице-премьер Чернышенко встретился с основателем Xinxuan Group Синь Ба,
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с Синь Ба, известным китайским блогером и основателем компании Xinxuan Group, на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня, сообщил Telegram-канал "Новости российского экспорта".
"Ранее Чернышенко совместно с главой Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной в Москве открывал ярмарку онлайн-продаж "Сделано в России". Тогда за 6 часов блогер Даньдань (представительница компании Xinxuan Group) обеспечила продажи российской продукции на более чем 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Теперь в Петербург приехал Синь Ба. Будем совместно укреплять сотрудничество России и Китая и продвигать бренд "Сделано в России".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.