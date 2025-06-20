Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
13:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/busher-2024199494.html
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"
Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома"... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:10:00+03:00
2025-06-20T13:10:00+03:00
пмэф-2025
россия
иран
израиль
алексей лихачев
сергей рябков
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16526/18/165261864_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_eac6810fe3c06286df855178a0684c54.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, передало во вторник агентство Tasnim. "Более 300, всего 500", - ответил он на вопрос, сколько российских работников в настоящее время работает на АЭС "Бушер". Лихачев сообщил в четверг, что часть российских специалистов уже была вывезена с иранской АЭС домой, а "Росатом" готов при необходимости эвакуировать остальных сотрудников. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
https://ria.ru/20250619/busher-2023856130.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16526/18/165261864_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_24dd69cd67b3cf606c9b8d1e5a866993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, израиль, алексей лихачев, сергей рябков, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Россия, Иран, Израиль, Алексей Лихачев, Сергей Рябков, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"

Лихачев: более 300 россиян работают на иранской АЭС "Бушер" в настоящее время

© РИА Новости / Андрей Резниченко | Перейти в медиабанкАтомная электростанция в Бушере (Иран)
Атомная электростанция в Бушере (Иран) - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Андрей Резниченко
Перейти в медиабанк
Атомная электростанция в Бушере (Иран). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.
ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, передало во вторник агентство Tasnim.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране
19 июня, 10:42
"Более 300, всего 500", - ответил он на вопрос, сколько российских работников в настоящее время работает на АЭС "Бушер".
Лихачев сообщил в четверг, что часть российских специалистов уже была вывезена с иранской АЭС домой, а "Росатом" готов при необходимости эвакуировать остальных сотрудников.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"
19 июня, 12:08
 
ПМЭФ-2025РоссияИранИзраильАлексей ЛихачевСергей РябковБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала