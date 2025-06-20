https://ria.ru/20250620/busher-2024199494.html
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"
Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома"... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:10:00+03:00
2025-06-20T13:10:00+03:00
2025-06-20T13:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, передало во вторник агентство Tasnim. "Более 300, всего 500", - ответил он на вопрос, сколько российских работников в настоящее время работает на АЭС "Бушер". Лихачев сообщил в четверг, что часть российских специалистов уже была вывезена с иранской АЭС домой, а "Росатом" готов при необходимости эвакуировать остальных сотрудников. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, израиль, алексей лихачев, сергей рябков, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Россия, Иран, Израиль, Алексей Лихачев, Сергей Рябков, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"
Лихачев: более 300 россиян работают на иранской АЭС "Бушер" в настоящее время