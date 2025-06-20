https://ria.ru/20250620/busher-2024199494.html

Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"

Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025

Лихачев назвал число россиян, работающих на иранской АЭС "Бушер"

Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома"... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:10:00+03:00

2025-06-20T13:10:00+03:00

2025-06-20T13:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Более 300 россиян в настоящее время работает на иранской АЭС "Бушер", а всего там занято порядка 500 сотрудников из РФ, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, передало во вторник агентство Tasnim. "Более 300, всего 500", - ответил он на вопрос, сколько российских работников в настоящее время работает на АЭС "Бушер". Лихачев сообщил в четверг, что часть российских специалистов уже была вывезена с иранской АЭС домой, а "Росатом" готов при необходимости эвакуировать остальных сотрудников. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html

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Ольга Фомченкова

россия, иран, израиль, алексей лихачев, сергей рябков, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте