Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными
Лихачев: удары по АЭС "Бушер" бессмысленны с военно-политической точки зрения
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев.
"Израильское руководство и военные понимают то, что я говорю", - подчеркнул Лихачев.
По его словам, нет "никаких вопросов" относительно технологической безопасности АЭС "Бушер". "Все необходимые элементы безопасности учтены. Абсолютно профессиональный коллектив иранцев", - сказал он.
"Но станция - не военный объект, она не делается для того, чтобы она выдерживала удары крылатых ракет. Она защищается от землетрясения, от потери питания, от ошибки оператора. А вот от явной и целенаправленной агрессии никакой гражданский объект, конечно, не защищен", - добавил глава "Росатома".