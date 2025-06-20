https://ria.ru/20250620/busher-2024103117.html

Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными

Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными - РИА Новости, 20.06.2025

Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными

Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:27:00+03:00

2025-06-20T09:27:00+03:00

2025-06-20T10:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев."Израильское руководство и военные понимают то, что я говорю", - подчеркнул Лихачев.По его словам, нет "никаких вопросов" относительно технологической безопасности АЭС "Бушер". "Все необходимые элементы безопасности учтены. Абсолютно профессиональный коллектив иранцев", - сказал он."Но станция - не военный объект, она не делается для того, чтобы она выдерживала удары крылатых ракет. Она защищается от землетрясения, от потери питания, от ошибки оператора. А вот от явной и целенаправленной агрессии никакой гражданский объект, конечно, не защищен", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте