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Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными - РИА Новости, 20.06.2025
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09:27 20.06.2025 (обновлено: 10:19 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/busher-2024103117.html
Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными
Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными - РИА Новости, 20.06.2025
Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными
Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:27:00+03:00
2025-06-20T10:19:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев."Израильское руководство и военные понимают то, что я говорю", - подчеркнул Лихачев.По его словам, нет "никаких вопросов" относительно технологической безопасности АЭС "Бушер". "Все необходимые элементы безопасности учтены. Абсолютно профессиональный коллектив иранцев", - сказал он."Но станция - не военный объект, она не делается для того, чтобы она выдерживала удары крылатых ракет. Она защищается от землетрясения, от потери питания, от ошибки оператора. А вот от явной и целенаправленной агрессии никакой гражданский объект, конечно, не защищен", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, израиль, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ПМЭФ-2025
Лихачев назвал возможные удары по иранской АЭС "Бушер" бессмысленными

Лихачев: удары по АЭС "Бушер" бессмысленны с военно-политической точки зрения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Вчера, 10:42
По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев.
"Израильское руководство и военные понимают то, что я говорю", - подчеркнул Лихачев.
По его словам, нет "никаких вопросов" относительно технологической безопасности АЭС "Бушер". "Все необходимые элементы безопасности учтены. Абсолютно профессиональный коллектив иранцев", - сказал он.
"Но станция - не военный объект, она не делается для того, чтобы она выдерживала удары крылатых ракет. Она защищается от землетрясения, от потери питания, от ошибки оператора. А вот от явной и целенаправленной агрессии никакой гражданский объект, конечно, не защищен", - добавил глава "Росатома".
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