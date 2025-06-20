Рейтинг@Mail.ru
Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 20.06.2025 (обновлено: 18:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/britaniya-2024341544.html
Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии
Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии - РИА Новости, 20.06.2025
Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии
Нижняя палата парламента Великобритании в пятницу проголосовала за принятие законопроекта об эвтаназии, теперь текст должна одобрить верхняя палата лордов. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:55:00+03:00
2025-06-20T18:02:00+03:00
в мире
англия
парламент великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Нижняя палата парламента Великобритании в пятницу проголосовала за принятие законопроекта об эвтаназии, теперь текст должна одобрить верхняя палата лордов. После нескольких часов дебатов 314 депутатов проголосовали за, против - 291. Теперь текст направится на рассмотрение в верхнюю палату парламента к лордам. Билль предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше полугода. Просить об эвтаназии смогут вменяемые лица старше 18 лет. Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники закона считают, что предложенный способ эвтаназии обеспечит "достойный" уход из жизни для неизлечимо больных людей. Противники закона, в частности, ассоциация католических епископов Англии и Уэльса (CBCEW), группа "право на жизнь" (Right to Life), "уход за больными - наш долг" (Our duty of care) и другие организации, представляющие неравнодушных граждан и медиков, заявляют, что закон обесценивает человеческую жизнь, сделает эвтаназию альтернативой паллиативной помощи для менее защищенных слоев населения, а также в целом ухудшит качество паллиативной помощи и качество ухода за пациентами хосписов. Кроме того, закон раскритиковали за фактическое отсутствие возможности отказа учреждений по уходу за больными от участия в программе эвтаназии. Британская медицинская ассоциация и другие профессиональные организации сохраняют нейтральный статус в отношении вопроса эвтаназии.
https://ria.ru/20250618/london-2023620532.html
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, англия, парламент великобритании
В мире, Англия, Парламент Великобритании
Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии

Нижняя палата парламента Британии проголосовала за принятие закона об эвтаназии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Нижняя палата парламента Великобритании в пятницу проголосовала за принятие законопроекта об эвтаназии, теперь текст должна одобрить верхняя палата лордов.
После нескольких часов дебатов 314 депутатов проголосовали за, против - 291.
Теперь текст направится на рассмотрение в верхнюю палату парламента к лордам. Билль предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше полугода. Просить об эвтаназии смогут вменяемые лица старше 18 лет.
Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники закона считают, что предложенный способ эвтаназии обеспечит "достойный" уход из жизни для неизлечимо больных людей. Противники закона, в частности, ассоциация католических епископов Англии и Уэльса (CBCEW), группа "право на жизнь" (Right to Life), "уход за больными - наш долг" (Our duty of care) и другие организации, представляющие неравнодушных граждан и медиков, заявляют, что закон обесценивает человеческую жизнь, сделает эвтаназию альтернативой паллиативной помощи для менее защищенных слоев населения, а также в целом ухудшит качество паллиативной помощи и качество ухода за пациентами хосписов. Кроме того, закон раскритиковали за фактическое отсутствие возможности отказа учреждений по уходу за больными от участия в программе эвтаназии.
Британская медицинская ассоциация и другие профессиональные организации сохраняют нейтральный статус в отношении вопроса эвтаназии.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Британии не ответили, присоединится ли Лондон к операции США против Ирана
18 июня, 16:15
 
В миреАнглияПарламент Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала