Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии

Нижняя палата парламента Британии проголосовала за закон об эвтаназии

2025-06-20T17:55:00+03:00

ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Нижняя палата парламента Великобритании в пятницу проголосовала за принятие законопроекта об эвтаназии, теперь текст должна одобрить верхняя палата лордов. После нескольких часов дебатов 314 депутатов проголосовали за, против - 291. Теперь текст направится на рассмотрение в верхнюю палату парламента к лордам. Билль предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше полугода. Просить об эвтаназии смогут вменяемые лица старше 18 лет. Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники закона считают, что предложенный способ эвтаназии обеспечит "достойный" уход из жизни для неизлечимо больных людей. Противники закона, в частности, ассоциация католических епископов Англии и Уэльса (CBCEW), группа "право на жизнь" (Right to Life), "уход за больными - наш долг" (Our duty of care) и другие организации, представляющие неравнодушных граждан и медиков, заявляют, что закон обесценивает человеческую жизнь, сделает эвтаназию альтернативой паллиативной помощи для менее защищенных слоев населения, а также в целом ухудшит качество паллиативной помощи и качество ухода за пациентами хосписов. Кроме того, закон раскритиковали за фактическое отсутствие возможности отказа учреждений по уходу за больными от участия в программе эвтаназии. Британская медицинская ассоциация и другие профессиональные организации сохраняют нейтральный статус в отношении вопроса эвтаназии.

