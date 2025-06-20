https://ria.ru/20250620/brend-2024165629.html

Никишина рассказала о роли бренда "Сделано в России" на российском рынке

Никишина рассказала о роли бренда "Сделано в России" на российском рынке - РИА Новости, 20.06.2025

Никишина рассказала о роли бренда "Сделано в России" на российском рынке

Многие российские бренды обладают выраженным культурным кодом и высоким экспортным потенциалом, что позволяет им успешно конкурировать на международных рынках,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:00:00+03:00

2025-06-20T12:00:00+03:00

2025-06-20T12:00:00+03:00

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российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Многие российские бренды обладают выраженным культурным кодом и высоким экспортным потенциалом, что позволяет им успешно конкурировать на международных рынках, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Культурный ДНК российских брендов" на ПМЭФ-2025.По ее словам, за последние годы РЭЦ зафиксировал устойчивый интерес зарубежных партнеров к продукции отечественных креативных индустрий, в том числе в сфере кино, дизайна и ремесел. Большой экспортный потенциал заключен в российской моде. Партнеры РЭЦ из Китая и ОАЭ обращаются с запросом на проведение в рамках фестивалей-ярмарок "Сделано в России" модных показов российских дизайнеров, сообщила глава РЭЦ."Невозможно, узнав Россию, не полюбить ее. Через интерес к стране мы создаем спрос на наши товары за рубежом, расширяем поставки и привлекаем новых партнеров. Национальный бренд "Сделано в России" придает нашей продукции дополнительную ценность в глазах зарубежного потребителя. Через павильоны, фестивали-ярмарки, маркетплейсы, под брендом "Сделано в России" мы продвигаем не просто товары, а целостный образ России", - отметила Никишина.Одним из ярких примеров интеграции культуры и бизнеса стали мероприятия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине в 2024 году, когда к Российскому национальному молодежному симфоническому оркестру присоединился китайский пианист мирового уровня, лауреат самого первого конкурса им. П.И. Чайковского 1958 года Лю Шикунь, а искусственный интеллект представил переосмысленные полотна Третьяковской галереи - все это сопровождало продвижение российских товаров.Кроме того, Никишина подчеркнула важность создания федеральных программ продвижения креативных индустрий на внешних рынках. РЭЦ, в свою очередь, входит в рабочую группу по формированию дорожных карт развития креативных индустрий в рамках Стратегии по развитию экономики до 2036 года, принимает активное участие в разработке нормативной базы и стратегических решений по продвижению креативных индустрий.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/forum-2024156385.html

https://ria.ru/20250619/gusakov-2024027914.html

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