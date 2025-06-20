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Губернатор Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Губернатор Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025
Губернатор Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки 22 вражеских дронов в Орловской области нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:13:00+03:00
2025-06-20T09:13:00+03:00
2025-06-20T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки 22 вражеских дронов в Орловской области нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. "В течение суток над Орловской областью уничтожено 22 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Губернатор Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших в результате уничтожения 22 БПЛА в Орловской области нет