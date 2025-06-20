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Путин выразил надежду, что ВСУ не решатся на использование "грязной бомбы"
Путин выразил надежду, что ВСУ не решатся на использование "грязной бомбы" - РИА Новости, 20.06.2025
Путин выразил надежду, что ВСУ не решатся на использование "грязной бомбы"
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что киевский режим никогда не решится на использование грязной бомбы в отношении РФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:01:00+03:00
2025-06-20T20:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что киевский режим никогда не решится на использование грязной бомбы в отношении РФ. "Надеюсь, что до этого (до применения Украиной грязной бомбы против РФ - ред.) никогда не дойдет", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, украина, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Украина, Россия, В мире
Путин выразил надежду, что ВСУ не решатся на использование "грязной бомбы"
Путин выразил надежду, что ВСУ никогда не решатся на использование грязной бомбы