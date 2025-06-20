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"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ - РИА Новости, 20.06.2025
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17:20 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bilayn-2024302755.html
"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ
"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ - РИА Новости, 20.06.2025
"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ
"Билайн" и разработчик цифровых сервисов для бизнеса "СКБ Контур" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:20:00+03:00
2025-06-20T17:20:00+03:00
билайн
технологии
it-индустрия
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и разработчик цифровых сервисов для бизнеса "СКБ Контур" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса "Контур". В планах – увеличивать количество сценариев интеграции сервиса компании с ИТ- и офисной инфраструктурой "Билайна", наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции."Мы рассчитываем на то, что сервисы “Контура” послужат совершенствованию бизнес-процессов “Билайна”, а опыт и технологии “Билайна” для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов “Контура” — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту", – заявил заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик, его слова приводит пресс-служба.Заместитель гендиректора "СКБ Контур" Михаил Добровольский выразил надежду, что сотрудничество с оператором позволит вывести решения компании на новый уровень.
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РИА Новости
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билайн, технологии, it-индустрия
Билайн, Технологии, IT-индустрия
"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ

"Билайн" и "Контур" подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото предоставлено пресс-службой "Билайн"Подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО "ВымпелКом" и СКБ Контур
Подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО ВымпелКом и СКБ Контур - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Билайн"
Подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО "ВымпелКом" и СКБ Контур
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и разработчик цифровых сервисов для бизнеса "СКБ Контур" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.
Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.
Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса "Контур". В планах – увеличивать количество сценариев интеграции сервиса компании с ИТ- и офисной инфраструктурой "Билайна", наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции.
"Мы рассчитываем на то, что сервисы “Контура” послужат совершенствованию бизнес-процессов “Билайна”, а опыт и технологии “Билайна” для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов “Контура” — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту", – заявил заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик, его слова приводит пресс-служба.
Заместитель гендиректора "СКБ Контур" Михаил Добровольский выразил надежду, что сотрудничество с оператором позволит вывести решения компании на новый уровень.
 
БилайнТехнологииIT-индустрия
 
 
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