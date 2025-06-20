https://ria.ru/20250620/bilayn-2024302755.html

"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ

"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ - РИА Новости, 20.06.2025

"Билайн" и "Контур" будут сотрудничать в сфере ИТ

"Билайн" и разработчик цифровых сервисов для бизнеса "СКБ Контур" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:20:00+03:00

2025-06-20T17:20:00+03:00

2025-06-20T17:20:00+03:00

билайн

технологии

it-индустрия

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и разработчик цифровых сервисов для бизнеса "СКБ Контур" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса "Контур". В планах – увеличивать количество сценариев интеграции сервиса компании с ИТ- и офисной инфраструктурой "Билайна", наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции."Мы рассчитываем на то, что сервисы “Контура” послужат совершенствованию бизнес-процессов “Билайна”, а опыт и технологии “Билайна” для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов “Контура” — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту", – заявил заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик, его слова приводит пресс-служба.Заместитель гендиректора "СКБ Контур" Михаил Добровольский выразил надежду, что сотрудничество с оператором позволит вывести решения компании на новый уровень.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, технологии, it-индустрия