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"Билайн" будет сотрудничать с "Инфомаксимум" в области ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
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16:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bilayn-2024265353.html
"Билайн" будет сотрудничать с "Инфомаксимум" в области ИИ
"Билайн" будет сотрудничать с "Инфомаксимум" в области ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
"Билайн" будет сотрудничать с "Инфомаксимум" в области ИИ
"Билайн" и компания "Инфомаксимум" подписали договор о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, сообщила... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:16:00+03:00
2025-06-20T16:16:00+03:00
билайн
технологии
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и компания "Инфомаксимум" подписали договор о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, сообщила пресс-служба оператора.Документ подписан в рамках ПМЭФ-2025."Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с “Инфомаксимум” позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России", – отметил директор по работе с государственными заказчиками "Билайна" Александр Шведов, его слова приводит пресс-служба.Закрепленные в нем основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики."Соглашение между “Билайном” и “Инфомаксимум” фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений", подчеркнул гендиректор компании "Инфомаксимум" Александр Бочкин.
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билайн, технологии, искусственный интеллект (ии)
Билайн, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
"Билайн" будет сотрудничать с "Инфомаксимум" в области ИИ

"Билайн" и "Инфомаксимум" подписали договор о сотрудничестве в сфере ИИ

© Фото : пресс-служба "Билайн""Билайн" будет сотрудничать с "Инфомаксимум" в области ИИ
Билайн будет сотрудничать с Инфомаксимум в области ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба "Билайн"
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и компания "Инфомаксимум" подписали договор о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, сообщила пресс-служба оператора.
Документ подписан в рамках ПМЭФ-2025.
"Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с “Инфомаксимум” позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России", – отметил директор по работе с государственными заказчиками "Билайна" Александр Шведов, его слова приводит пресс-служба.
Закрепленные в нем основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики.
"Соглашение между “Билайном” и “Инфомаксимум” фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений", подчеркнул гендиректор компании "Инфомаксимум" Александр Бочкин.
 
БилайнТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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