https://ria.ru/20250620/bilayn-2024199742.html
"Виртуальный помощник" экономит клиентам "Билайна" по 52 года в месяц
"Виртуальный помощник" экономит клиентам "Билайна" по 52 года в месяц - РИА Новости, 20.06.2025
"Виртуальный помощник" экономит клиентам "Билайна" по 52 года в месяц
С января по май 2025 года антифрод-система билайна распознала 1,7 миллиарда звонков от мошенников и спамеров, 695 миллионов из них были заблокированы и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:51:00+03:00
2025-06-20T13:51:00+03:00
2025-06-20T14:43:00+03:00
общество
технологии
центральный регион (малави)
москва
билайн
альфастрахование
вымпелком
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МОСКВА. 20 июн – РИА Новости.С января по май 2025 года антифрод-система билайна распознала 1,7 миллиарда звонков от мошенников и спамеров, 695 миллионов из них были заблокированы и перенаправлены на "Виртуального помощника", сообщает пресс-служба оператора.В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник билайна общался со спамерами примерно по 463 тысячи часов — то есть примерно по 52 года.Порядка четверти из числа заблокированных звонков — 180 миллионов — пришлись на май, благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов.Каждый месяц "Виртуальный помощник" перехватывает звонки с 2,5–3 миллионов опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.Ранее билайн запустил сервис, который помогает клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги — в течение пяти рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку в мобильном приложении билайна (18+) и АО "АльфаСтрахование" вернет денежные средства в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки с приложением документов. Максимальная сумма компенсации составляет 25 тысяч рублей в месяц."Кибербезопасность сегодня встречает все новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы — как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться, и где проще на них отреагировать. Поэтому Билайн продолжает искать новые пути и возможности защиты. Так, мы бесплатно подключили для всех клиентов "Виртуального помощника". Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах — нужно только активировать эту функцию в приложении", - рассказал директор по антифроду билайна Петр Алферов.Он добавил, что также в компании недавно запустили сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала “Госуслуги”."10 июня он заработал для всех клиентов билайна — автоматически и бесплатно", - резюмировал Алферов.Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRUSJH5pD
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, центральный регион (малави), москва, билайн, альфастрахование, вымпелком
Общество, Технологии, Центральный регион (Малави), Москва, Билайн, АльфаСтрахование, ВымпелКом
МОСКВА. 20 июн – РИА Новости.С января по май 2025 года антифрод-система билайна распознала 1,7 миллиарда звонков от мошенников и спамеров, 695 миллионов из них были заблокированы и перенаправлены на "Виртуального помощника", сообщает пресс-служба оператора.
В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник билайна общался со спамерами примерно по 463 тысячи часов — то есть примерно по 52 года.
Порядка четверти из числа заблокированных звонков — 180 миллионов — пришлись на май, благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов.
Каждый месяц "Виртуальный помощник" перехватывает звонки с 2,5–3 миллионов опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.
Ранее билайн запустил сервис, который помогает клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги — в течение пяти рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку в мобильном приложении билайна (18+) и АО "АльфаСтрахование" вернет денежные средства в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки с приложением документов. Максимальная сумма компенсации составляет 25 тысяч рублей в месяц.
"Кибербезопасность сегодня встречает все новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы — как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться, и где проще на них отреагировать. Поэтому Билайн продолжает искать новые пути и возможности защиты. Так, мы бесплатно подключили для всех клиентов "Виртуального помощника". Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах — нужно только активировать эту функцию в приложении", - рассказал директор по антифроду билайна Петр Алферов.
Он добавил, что также в компании недавно запустили сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала “Госуслуги”.
"10 июня он заработал для всех клиентов билайна — автоматически и бесплатно", - резюмировал Алферов.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRUSJH5pD