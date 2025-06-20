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Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель - РИА Новости, 20.06.2025
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14:04 20.06.2025 (обновлено: 15:45 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bezel-2024217686.html
Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель - РИА Новости, 20.06.2025
Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель умер на 87-м году жизни. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:04:00+03:00
2025-06-20T15:45:00+03:00
москва
россия
концерн пво "алмаз-антей"
яков безель
московский энергетический институт
пво
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель умер на 87-м году жизни. "Выдающийся ученый, внесший огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых. Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие — множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО", — говорится в некрологе концерна ВКО "Алмаз-Антей".Безель трудился в "Алмаз-Антее" до последнего дня жизни.Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Московский энергетический институт и уже во время учебы начал работать в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО. Входил в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона полка "Межа-М" и "Межа-200", работал над автоматизированными системами для радиотехнических войск "Нива", "Основа", "Основа-1". Под его руководством создавались и модернизировались:Многие из разработанных ученым систем до сих пор помогают защищать небо над Россией.Безель — доктор технических наук, профессор, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники России. На его счету почти сотня научных трудов, изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак Почета".
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москва, россия, концерн пво "алмаз-антей", яков безель, московский энергетический институт, пво, общество
Москва, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Яков Безель, Московский энергетический институт, ПВО, Общество
Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель умер на 80-м году жизни

© Фото : Концерн ВКО "Алмаз — Антей"Яков Безель
Яков Безель - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Концерн ВКО "Алмаз — Антей"
Яков Безель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель умер на 87-м году жизни.
"Выдающийся ученый, внесший огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых. Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие — множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО", — говорится в некрологе концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Безель трудился в "Алмаз-Антее" до последнего дня жизни.
Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Московский энергетический институт и уже во время учебы начал работать в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО. Входил в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона полка "Межа-М" и "Межа-200", работал над автоматизированными системами для радиотехнических войск "Нива", "Основа", "Основа-1".
Под его руководством создавались и модернизировались:
  • автоматизированная система зенитной ракетной бригады "Байкал";
  • централизованная ракетная система ПВО Москвы и Московского промышленного района;
  • Единая автоматизированная радиолокационная система федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства;
  • автоматизированная радиотехническая система для пограничных застав и отрядов погранвойск;
  • командно-сигнальная система воздушно-космической обороны.
Многие из разработанных ученым систем до сих пор помогают защищать небо над Россией.
Безель — доктор технических наук, профессор, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники России. На его счету почти сотня научных трудов, изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак Почета".
 
МоскваРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Яков БезельМосковский энергетический институтПВООбщество
 
 
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