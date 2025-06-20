https://ria.ru/20250620/bezel-2024217686.html

Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель - РИА Новости, 20.06.2025

Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель умер на 87-м году жизни. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:04:00+03:00

2025-06-20T14:04:00+03:00

2025-06-20T15:45:00+03:00

москва

россия

концерн пво "алмаз-антей"

яков безель

московский энергетический институт

пво

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель умер на 87-м году жизни. "Выдающийся ученый, внесший огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых. Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие — множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО", — говорится в некрологе концерна ВКО "Алмаз-Антей".Безель трудился в "Алмаз-Антее" до последнего дня жизни.Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Московский энергетический институт и уже во время учебы начал работать в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО. Входил в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона полка "Межа-М" и "Межа-200", работал над автоматизированными системами для радиотехнических войск "Нива", "Основа", "Основа-1". Под его руководством создавались и модернизировались:Многие из разработанных ученым систем до сих пор помогают защищать небо над Россией.Безель — доктор технических наук, профессор, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники России. На его счету почти сотня научных трудов, изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак Почета".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

москва, россия, концерн пво "алмаз-антей", яков безель, московский энергетический институт, пво, общество