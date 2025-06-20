Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
Генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель умер на 80-м году жизни
© Фото : Концерн ВКО "Алмаз — Антей"Яков Безель
© Фото : Концерн ВКО "Алмаз — Антей"
Яков Безель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель умер на 87-м году жизни.
"Выдающийся ученый, внесший огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых. Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие — множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО", — говорится в некрологе концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Безель трудился в "Алмаз-Антее" до последнего дня жизни.
Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Московский энергетический институт и уже во время учебы начал работать в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО. Входил в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона полка "Межа-М" и "Межа-200", работал над автоматизированными системами для радиотехнических войск "Нива", "Основа", "Основа-1".
Под его руководством создавались и модернизировались:
- автоматизированная система зенитной ракетной бригады "Байкал";
- централизованная ракетная система ПВО Москвы и Московского промышленного района;
- Единая автоматизированная радиолокационная система федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства;
- автоматизированная радиотехническая система для пограничных застав и отрядов погранвойск;
- командно-сигнальная система воздушно-космической обороны.
Многие из разработанных ученым систем до сих пор помогают защищать небо над Россией.
Безель — доктор технических наук, профессор, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники России. На его счету почти сотня научных трудов, изобретений и патентов. Награжден орденом "Знак Почета".