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ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 20.06.2025 (обновлено: 08:20 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/besplotniki-2024090011.html
ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник
ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2025
ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:29:00+03:00
2025-06-20T08:20:00+03:00
орловская область
брянская область
вооруженные силы украины
курская область
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявило ведомство.Военные ликвидировали:Утром мэр Москвы Сергей Собянин рассказал еще об одном сбитом беспилотнике, летевшем на город.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
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орловская область, брянская область, вооруженные силы украины, курская область, тульская область, россия, безопасность, сергей собянин
Орловская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Безопасность, Сергей Собянин

ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявило ведомство.
Военные ликвидировали:
  • 22 БПЛА — над Орловской областью;
  • 14 — над Курской;
  • семь — над Белгородской;
  • по три дрона — над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями;
  • один — над Московским регионом.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин рассказал еще об одном сбитом беспилотнике, летевшем на город.
ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныКурская областьТульская областьРоссияБезопасностьСергей Собянин
 
 
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