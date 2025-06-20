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ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник
ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2025
ПВО за ночь уничтожила 62 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:29:00+03:00
2025-06-20T07:29:00+03:00
2025-06-20T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявило ведомство.Военные ликвидировали:Утром мэр Москвы Сергей Собянин рассказал еще об одном сбитом беспилотнике, летевшем на город.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
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