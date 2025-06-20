https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024253406.html
Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА
Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025
Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА
Российская противовоздушная оборона уничтожала два украинских беспилотника: один - над территорией Астраханской области, еще один - над территорией Ростовской,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:28:00+03:00
2025-06-20T15:28:00+03:00
2025-06-20T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростовская область
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МОСКВА, 20 Июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожала два украинских беспилотника: один - над территорией Астраханской области, еще один - над территорией Ростовской, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Двадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над территорией Астраханской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростовская область
Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА
МО РФ: ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Астраханской и Ростовской областями