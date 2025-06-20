https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024253406.html

Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА

Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025

Над Астраханской и Ростовской областями сбили два украинских БПЛА

Российская противовоздушная оборона уничтожала два украинских беспилотника: один - над территорией Астраханской области, еще один - над территорией Ростовской,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:28:00+03:00

2025-06-20T15:28:00+03:00

2025-06-20T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

астраханская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростовская область

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МОСКВА, 20 Июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожала два украинских беспилотника: один - над территорией Астраханской области, еще один - над территорией Ростовской, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Двадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над территорией Астраханской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область