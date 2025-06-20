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В Брянской области уничтожили три вражеских дрона - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024091351.html
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона - РИА Новости, 20.06.2025
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:48:00+03:00
2025-06-20T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019473567.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона

Богомаз: в Брянской области уничтожили три вражеских БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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