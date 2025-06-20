https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024091351.html

В Брянской области уничтожили три вражеских дрона

В Брянской области уничтожили три вражеских дрона - РИА Новости, 20.06.2025

В Брянской области уничтожили три вражеских дрона

Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:48:00+03:00

2025-06-20T07:48:00+03:00

2025-06-20T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.

https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019473567.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность