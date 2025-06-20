https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024091351.html
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона - РИА Новости, 20.06.2025
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:48:00+03:00
2025-06-20T07:48:00+03:00
2025-06-20T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019473567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили три вражеских дрона
Богомаз: в Брянской области уничтожили три вражеских БПЛА самолетного типа