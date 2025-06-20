https://ria.ru/20250620/belousov-2024198477.html

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области

Противник понёс существенные потери и отступил, когда военнослужащие российской группировки "Запад" освобождали Московку в Харьковской области, сообщил министр... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:08:00+03:00

2025-06-20T13:08:00+03:00

2025-06-20T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противник понёс существенные потери и отступил, когда военнослужащие российской группировки "Запад" освобождали Московку в Харьковской области, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Минобороны РФ сообщило об освобождении Московки в пятницу."Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - приводит Минобороны РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова.Глава военного ведомства подчеркнул, что 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждает славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю."Мы никогда не забудем примеры высокой доблести, мужества и силы духа личного состава соединения", – отметил он.Кроме того, Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что личный состав бригады продолжит с честью служить родине и надежно обеспечивать её безопасность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, харьковская область, здоровье - общество, ссср, россия, андрей белоусов