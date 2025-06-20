Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области
Белоусов: ВСУ понесли большие потери и отступили при освобождении Московки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противник понёс существенные потери и отступил, когда военнослужащие российской группировки "Запад" освобождали Московку в Харьковской области, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Московки в пятницу.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
"Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - приводит Минобороны РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова.
Глава военного ведомства подчеркнул, что 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждает славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю.
"Мы никогда не забудем примеры высокой доблести, мужества и силы духа личного состава соединения", – отметил он.
Кроме того, Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что личный состав бригады продолжит с честью служить родине и надежно обеспечивать её безопасность.
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