Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 20.06.2025 (обновлено: 13:13 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/belousov-2024198477.html
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области
Противник понёс существенные потери и отступил, когда военнослужащие российской группировки "Запад" освобождали Московку в Харьковской области, сообщил министр... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:08:00+03:00
2025-06-20T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
здоровье - общество
ссср
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противник понёс существенные потери и отступил, когда военнослужащие российской группировки "Запад" освобождали Московку в Харьковской области, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Минобороны РФ сообщило об освобождении Московки в пятницу."Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - приводит Минобороны РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова.Глава военного ведомства подчеркнул, что 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждает славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю."Мы никогда не забудем примеры высокой доблести, мужества и силы духа личного состава соединения", – отметил он.Кроме того, Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что личный состав бригады продолжит с честью служить родине и надежно обеспечивать её безопасность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_18:0:1301:962_1920x0_80_0_0_27ebe7ec0f8746d262cf2a8d3da4384d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, здоровье - общество, ссср, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Здоровье - Общество, СССР, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Московки в Харьковской области

Белоусов: ВСУ понесли большие потери и отступили при освобождении Московки

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противник понёс существенные потери и отступил, когда военнослужащие российской группировки "Запад" освобождали Московку в Харьковской области, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Московки в пятницу.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Московку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
"Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - приводит Минобороны РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова.
Глава военного ведомства подчеркнул, что 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждает славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю.
"Мы никогда не забудем примеры высокой доблести, мужества и силы духа личного состава соединения", – отметил он.
Кроме того, Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что личный состав бригады продолжит с честью служить родине и надежно обеспечивать её безопасность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьЗдоровье - ОбществоСССРРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала