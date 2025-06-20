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Beeline cloud признан самым быстрорастущим IaaS-провайдером России

Beeline cloud признан самым быстрорастущим IaaS-провайдером России - РИА Новости, 20.06.2025

Beeline cloud признан самым быстрорастущим IaaS-провайдером России

Beeline cloud удостоен престижной награды "Самый быстрорастущий провайдер IaaS" (Infrastructure as a Service - Инфраструктура как услуга) в рамках премии Data... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:13:00+03:00

2025-06-20T21:13:00+03:00

2025-06-20T21:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Beeline cloud удостоен престижной награды "Самый быстрорастущий провайдер IaaS" (Infrastructure as a Service - Инфраструктура как услуга) в рамках премии Data Center Awards 2025, сообщает пресс-служба оператора.Победа была присуждена на основе данных аналитического агентства iKS-Consulting (iKS-консалтинг), подтверждающих лидерство компании в динамике развития облачных сервисов. Data Center Awards (Премия центра обработки данных) — одна из авторитетных премий в области дата-центров и облачных технологий в СНГ, учрежденная профессиональным сообществом в 2015 году.Результат beeline cloud за 2024 год, отмеченный премией, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, компания успешно перенесла на рынок внутренние технологические решения, изначально разработанные для всего билайна. Эти продукты, уже проверенные в условиях высокой нагрузки, вызвали значительный интерес у корпоративных клиентов. Во-вторых, компания предложила клиентам встроенные инструменты для обеспечения стабильности и наблюдаемости. В-третьих, реализован принцип гиперавтоматизации – от oркестрации до мониторинга, что позволило сократить время развертывания сервисов и повысить отказоустойчивость инфраструктуры."Несмотря на высокие темпы роста клиентской базы, beeline cloud сохраняет фокус на комплексной работе с заказчиками и удобстве своих сервисов. Эта победа подтверждает, что мы выбрали правильную стратегию, предложив рынку новые технологические решения, апробированные внутри билайна. Важно, что наши облачные сервисы отличаются своей технологичностью, надежностью и гибкостью для бизнеса. Благодарю команду, партнеров и клиентов за доверие", — прокомментировал заместитель генерального директора билайна Антон Рубенчик.Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru, ОГРН 1027700166636, erid:F7NfYUJCUneTRUSKn5K8

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, билайн, вымпелком, провайдеры