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Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:18 20.06.2025 (обновлено: 16:25 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bednost-2024281312.html
Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет
Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет
Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:18:00+03:00
2025-06-20T16:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет

Путин: количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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