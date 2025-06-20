https://ria.ru/20250620/bednost-2024281312.html

Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет

Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет

Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:18:00+03:00

2025-06-20T16:18:00+03:00

2025-06-20T16:25:00+03:00

пмэф-2025

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279455_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_7e8999d3d1e6a726cb4c090a1f649588.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/mrot-2024196409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество