Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет
Путин: количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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