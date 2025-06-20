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Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:06 20.06.2025 (обновлено: 16:16 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bednost-2024274633.html
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:06:00+03:00
2025-06-20T16:16:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о снижении уровня бедности в России
Путин о снижении уровня бедности в России
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россия, владимир путин, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Общество
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин

Путин: уровень бедности в России в 2024 году опустился до 7,2%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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