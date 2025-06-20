https://ria.ru/20250620/bednost-2024274633.html

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:06:00+03:00

2025-06-20T16:06:00+03:00

2025-06-20T16:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о снижении уровня бедности в России Путин о снижении уровня бедности в России 2025-06-20T16:06 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество