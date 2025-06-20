https://ria.ru/20250620/bastrykin-2024196080.html

Бастрыкин назвал заказчика терактов на ж/д в Брянской области

Бастрыкин назвал заказчика терактов на ж/д в Брянской области - РИА Новости, 20.06.2025

Бастрыкин назвал заказчика терактов на ж/д в Брянской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заказчик терактов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:04:00+03:00

2025-06-20T13:04:00+03:00

2025-06-20T13:14:00+03:00

происшествия

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александр бастрыкин

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заказчик терактов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях очевиден, это спецслужбы Украины, работа по установлению исполнителей активно идет."Расследование в активной фазе. Мы назначили все необходимые экспертизы. Я уже говорил, это управляемый теракт с современными технологиями. К сожалению, пока исполнителей не установили. Но работа активно продолжается… Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины. Это совершенно ясно для нас, очевидно. Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем", - сказал он журналистам в Минске.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал.Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250606/chp-2021426527.html

https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html

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происшествия, брянская область, курская область, украина, александр бастрыкин, россия