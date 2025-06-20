Бастрыкин назвал заказчика терактов на ж/д в Брянской области
Бастрыкин назвал украинские спецслужбы заказчиком терактов в Брянской области
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заказчик терактов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях очевиден, это спецслужбы Украины, работа по установлению исполнителей активно идет.
"Расследование в активной фазе. Мы назначили все необходимые экспертизы. Я уже говорил, это управляемый теракт с современными технологиями. К сожалению, пока исполнителей не установили. Но работа активно продолжается… Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины. Это совершенно ясно для нас, очевидно. Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем", - сказал он журналистам в Минске.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал.
Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.