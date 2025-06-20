https://ria.ru/20250620/baltika-2024076963.html

Правительство скорректировало границы России в Балтийском море

Правительство скорректировало границы России в Балтийском море - РИА Новости, 20.06.2025

Правительство скорректировало границы России в Балтийском море

Правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:05:00+03:00

2025-06-20T03:05:00+03:00

2025-06-20T04:14:00+03:00

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балтийское море

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации. В соответствии с документом, перечень координат, утвержденный 15 января 1985 года признается недействующим."Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ... образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша", —говорится в документе.В новом перечне определены координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья реки Нарва. Согласно постановлению кабмина, министерство обороны должно будет опубликовать утвержденный перечень в "Извещениях мореплавателям" и перевыпустить навигационные карты. При этом МИД поручено сдать на хранение генеральнму секретарю ООН копию каждой такой переизданной карты. "Роскадастр", в свою очередь, должен принимать во внимание изменения внешней границы территориального моря России в Балтийском море при создании и обновлении государственных топографических планов.

https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

https://ria.ru/20250616/svr-2023140968.html

https://ria.ru/20250609/nato-2021719284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, балтийское море, нарва, оон, роскадастр, безопасность