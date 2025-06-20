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Правительство скорректировало границы России в Балтийском море - РИА Новости, 20.06.2025
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03:05 20.06.2025 (обновлено: 04:14 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/baltika-2024076963.html
Правительство скорректировало границы России в Балтийском море
Правительство скорректировало границы России в Балтийском море - РИА Новости, 20.06.2025
Правительство скорректировало границы России в Балтийском море
Правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:05:00+03:00
2025-06-20T04:14:00+03:00
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балтийское море
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оон
роскадастр
безопасность
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации. В соответствии с документом, перечень координат, утвержденный 15 января 1985 года признается недействующим.&quot;Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ... образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша&quot;, —говорится в документе.В новом перечне определены координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья реки Нарва. Согласно постановлению кабмина, министерство обороны должно будет опубликовать утвержденный перечень в "Извещениях мореплавателям" и перевыпустить навигационные карты. При этом МИД поручено сдать на хранение генеральнму секретарю ООН копию каждой такой переизданной карты. "Роскадастр", в свою очередь, должен принимать во внимание изменения внешней границы территориального моря России в Балтийском море при создании и обновлении государственных топографических планов.
https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html
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россия, балтийское море, нарва, оон, роскадастр, безопасность
Россия, Балтийское море, Нарва, ООН, Роскадастр, Безопасность
Правительство скорректировало границы России в Балтийском море

Правительство скорректировало границы территориального моря России в Балтике

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Советск"
Малый ракетный корабль Советск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море.
Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации. В соответствии с документом, перечень координат, утвержденный 15 января 1985 года признается недействующим.
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"Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ... образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша", —говорится в документе.

В новом перечне определены координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья реки Нарва.
Согласно постановлению кабмина, министерство обороны должно будет опубликовать утвержденный перечень в "Извещениях мореплавателям" и перевыпустить навигационные карты.
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При этом МИД поручено сдать на хранение генеральнму секретарю ООН копию каждой такой переизданной карты.
"Роскадастр", в свою очередь, должен принимать во внимание изменения внешней границы территориального моря России в Балтийском море при создании и обновлении государственных топографических планов.
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