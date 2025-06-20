Правительство скорректировало границы России в Балтийском море
Правительство скорректировало границы территориального моря России в Балтике
Малый ракетный корабль "Советск" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море.
Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации. В соответствии с документом, перечень координат, утвержденный 15 января 1985 года признается недействующим.
«
"Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ... образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша", —говорится в документе.
В новом перечне определены координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья реки Нарва.
Согласно постановлению кабмина, министерство обороны должно будет опубликовать утвержденный перечень в "Извещениях мореплавателям" и перевыпустить навигационные карты.
При этом МИД поручено сдать на хранение генеральнму секретарю ООН копию каждой такой переизданной карты.
"Роскадастр", в свою очередь, должен принимать во внимание изменения внешней границы территориального моря России в Балтийском море при создании и обновлении государственных топографических планов.