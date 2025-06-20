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Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США - РИА Новости, 20.06.2025
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05:36 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bajden-2024084095.html
Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США
Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США - РИА Новости, 20.06.2025
Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США
Бывший президент США Джо Байден принял участие в мероприятии по случаю дня освобождения рабов в США, который он ранее объявил федеральным праздником, в то время РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:36:00+03:00
2025-06-20T05:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден принял участие в мероприятии по случаю дня освобождения рабов в США, который он ранее объявил федеральным праздником, в то время как его преемник Дональд Трамп в этот день раскритиковал количество нерабочих дней в Штатах. "Juneteenth" (19 июня), также известный как День Свободы, стал федеральным праздником в 2021 году, соответствующий закон тогда подписал Байден. Трамп в свой первый президентский срок называл этот день исторически важным. Байден выступил в церкви в техасском городе Галвестон, где 19 июня 1865 года генерал армии Союза Гордон Грэйнджер объявил об освобождении рабов, благодаря чему праздник и получил свое название. А Трамп воздержался от публичных заявлений на тему этого дня на фоне его политики по отмене программ "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), которые он называет дискриминационными. Однако в соцсети Truth Social он опубликовал пост с критикой влияния федеральных праздников на экономику, при этом сам День Свободы не упомянул. "Слишком много нерабочих праздников в Америке. Это обходится нашей стране в миллиарды долларов, чтобы держать все эти предприятия закрытыми. Рабочие тоже этого не хотят! Скоро у нас будет праздник на каждый рабочий день в году", - говорится в посте американского лидера. Вместе с тем сейчас в США по закону есть 11 федеральных праздников, включая День Свободы. В эти дни большинство государственных предприятий не работает, в то время как на частный бизнес данные обязательства не распространяются, однако многие предприятия дают своим сотрудникам оплачиваемые выходные в федеральные праздники.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html
https://ria.ru/20250618/tramp-2023466375.html
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в мире, сша, галвестон (техас), америка, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Галвестон (Техас), Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США

Байден в отличие от Трампа решил почтить День освобождения рабов в США

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден принял участие в мероприятии по случаю дня освобождения рабов в США, который он ранее объявил федеральным праздником, в то время как его преемник Дональд Трамп в этот день раскритиковал количество нерабочих дней в Штатах.
"Juneteenth" (19 июня), также известный как День Свободы, стал федеральным праздником в 2021 году, соответствующий закон тогда подписал Байден. Трамп в свой первый президентский срок называл этот день исторически важным.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
4 июня, 10:21
Байден выступил в церкви в техасском городе Галвестон, где 19 июня 1865 года генерал армии Союза Гордон Грэйнджер объявил об освобождении рабов, благодаря чему праздник и получил свое название.
А Трамп воздержался от публичных заявлений на тему этого дня на фоне его политики по отмене программ "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), которые он называет дискриминационными. Однако в соцсети Truth Social он опубликовал пост с критикой влияния федеральных праздников на экономику, при этом сам День Свободы не упомянул.
"Слишком много нерабочих праздников в Америке. Это обходится нашей стране в миллиарды долларов, чтобы держать все эти предприятия закрытыми. Рабочие тоже этого не хотят! Скоро у нас будет праздник на каждый рабочий день в году", - говорится в посте американского лидера.
Вместе с тем сейчас в США по закону есть 11 федеральных праздников, включая День Свободы. В эти дни большинство государственных предприятий не работает, в то время как на частный бизнес данные обязательства не распространяются, однако многие предприятия дают своим сотрудникам оплачиваемые выходные в федеральные праздники.
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В миреСШАГалвестон (Техас)АмерикаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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