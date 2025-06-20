https://ria.ru/20250620/bajden-2024084095.html

Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США

Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США - РИА Новости, 20.06.2025

Байден принял участие в праздновании Дня освобождения рабов в США

Бывший президент США Джо Байден принял участие в мероприятии по случаю дня освобождения рабов в США, который он ранее объявил федеральным праздником, в то время РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:36:00+03:00

2025-06-20T05:36:00+03:00

2025-06-20T05:36:00+03:00

в мире

сша

галвестон (техас)

америка

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779313805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e84da6a32631405caf19ef82425328a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден принял участие в мероприятии по случаю дня освобождения рабов в США, который он ранее объявил федеральным праздником, в то время как его преемник Дональд Трамп в этот день раскритиковал количество нерабочих дней в Штатах. "Juneteenth" (19 июня), также известный как День Свободы, стал федеральным праздником в 2021 году, соответствующий закон тогда подписал Байден. Трамп в свой первый президентский срок называл этот день исторически важным. Байден выступил в церкви в техасском городе Галвестон, где 19 июня 1865 года генерал армии Союза Гордон Грэйнджер объявил об освобождении рабов, благодаря чему праздник и получил свое название. А Трамп воздержался от публичных заявлений на тему этого дня на фоне его политики по отмене программ "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), которые он называет дискриминационными. Однако в соцсети Truth Social он опубликовал пост с критикой влияния федеральных праздников на экономику, при этом сам День Свободы не упомянул. "Слишком много нерабочих праздников в Америке. Это обходится нашей стране в миллиарды долларов, чтобы держать все эти предприятия закрытыми. Рабочие тоже этого не хотят! Скоро у нас будет праздник на каждый рабочий день в году", - говорится в посте американского лидера. Вместе с тем сейчас в США по закону есть 11 федеральных праздников, включая День Свободы. В эти дни большинство государственных предприятий не работает, в то время как на частный бизнес данные обязательства не распространяются, однако многие предприятия дают своим сотрудникам оплачиваемые выходные в федеральные праздники.

https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html

https://ria.ru/20250618/tramp-2023466375.html

сша

галвестон (техас)

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, галвестон (техас), америка, джо байден, дональд трамп