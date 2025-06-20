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Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 20.06.2025
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10:42 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/avto-2024130507.html
Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей
Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 20.06.2025
Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей
Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:42:00+03:00
2025-06-20T10:42:00+03:00
экономика
россия
китай
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авто
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая. Россия долгое время была наиболее заметным покупателем китайских "легковушек", но потеряла этот статус еще в апреле этого года: тогда она опустилась с первого места сразу на шестое из-за просадки в закупках на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов. В мае снижение продолжилось, и Россия стала уже седьмой. Первую же строку удерживает за собой Бразилия, нарастившая импорт на четверть, до 747,9 миллиона долларов. Вторыми стали ОАЭ, которые скакнули с седьмого места - в этом им помогло наращивание импорта в 1,6 раза, до 720,7 миллиона долларов. Третьей стала Великобритания, показавшая более скромную динамику роста - на 20% до 642,9 миллиона долларов. Всего за месяц Китай нарастил экспорт автомобилей на 9% - до 9,3 миллиарда долларов. На Россию, таким образом, пришлось 4% поставок.
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экономика, россия, китай, бразилия, авто
Экономика, Россия, Китай, Бразилия, Авто
Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей

РФ опустилась с шестого на седьмое место среди импортеров китайских автомобилей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в салоне
Покупатель осматривает машину в салоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Покупатель осматривает машину в салоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая.
Россия долгое время была наиболее заметным покупателем китайских "легковушек", но потеряла этот статус еще в апреле этого года: тогда она опустилась с первого места сразу на шестое из-за просадки в закупках на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов.
В мае снижение продолжилось, и Россия стала уже седьмой. Первую же строку удерживает за собой Бразилия, нарастившая импорт на четверть, до 747,9 миллиона долларов. Вторыми стали ОАЭ, которые скакнули с седьмого места - в этом им помогло наращивание импорта в 1,6 раза, до 720,7 миллиона долларов. Третьей стала Великобритания, показавшая более скромную динамику роста - на 20% до 642,9 миллиона долларов.
Всего за месяц Китай нарастил экспорт автомобилей на 9% - до 9,3 миллиарда долларов. На Россию, таким образом, пришлось 4% поставок.
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