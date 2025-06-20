https://ria.ru/20250620/avto-2024130507.html

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 20.06.2025

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:42:00+03:00

2025-06-20T10:42:00+03:00

2025-06-20T10:42:00+03:00

экономика

россия

китай

бразилия

авто

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая. Россия долгое время была наиболее заметным покупателем китайских "легковушек", но потеряла этот статус еще в апреле этого года: тогда она опустилась с первого места сразу на шестое из-за просадки в закупках на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов. В мае снижение продолжилось, и Россия стала уже седьмой. Первую же строку удерживает за собой Бразилия, нарастившая импорт на четверть, до 747,9 миллиона долларов. Вторыми стали ОАЭ, которые скакнули с седьмого места - в этом им помогло наращивание импорта в 1,6 раза, до 720,7 миллиона долларов. Третьей стала Великобритания, показавшая более скромную динамику роста - на 20% до 642,9 миллиона долларов. Всего за месяц Китай нарастил экспорт автомобилей на 9% - до 9,3 миллиарда долларов. На Россию, таким образом, пришлось 4% поставок.

https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html

россия

китай

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, бразилия, авто