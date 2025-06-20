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Путин: Россия попросила Израиль о безопасности россиян на АЭС "Бушер"

Путин: Россия попросила Израиль о безопасности россиян на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Россия попросила Израиль о безопасности россиян на АЭС "Бушер"

Россия поставила перед Израилем вопрос обеспечения безопасности российским атомщикам в Иране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:31:00+03:00

2025-06-20T19:31:00+03:00

2025-06-20T20:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия поставила перед Израилем вопрос обеспечения безопасности российским атомщикам в Иране, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность, несмотря на определенную опасность, мы продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда. Но больше того, мы, опираясь на известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами, мы и перед Израилем поставили этот вопрос", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

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израиль, владимир путин, бушерская аэс, россия, иран, в мире