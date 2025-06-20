https://ria.ru/20250620/asi-2024209245.html

Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами

Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами - РИА Новости, 20.06.2025

Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами

Девяносто процентов предпринимателей малого и среднего бизнеса довольны качеством консультационных и образовательных услуг региональных центров поддержки МСП,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:40:00+03:00

2025-06-20T13:40:00+03:00

2025-06-20T13:40:00+03:00

пмэф-2025

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светлана чупшева

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вциом

высшая школа экономики (вшэ)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Девяносто процентов предпринимателей малого и среднего бизнеса довольны качеством консультационных и образовательных услуг региональных центров поддержки МСП, сообщила РИА Новости глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). АСИ ежегодно на ПМЭФ презентует результаты рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. В этом году подведение итогов инвестиционного года состоится 20 июня в рамках сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности". В конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга. "В этом году мы выделили в отдельные группы респондентов крупный бизнес и субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства). И по результатам опросов, которые проводит ВЦИОМ в рамках подготовки рейтинга, видим, что около 90% предпринимателей сектора МСП выразили удовлетворенность качеством консультационных и образовательных услуг, предоставляемых региональными центрами поддержки МСП. При этом оценка качества реализации цифровых сервисов для МСП выросла на 10%", - сказала Чупшева. Она также добавила, что в фокусе внимания нацрейтинга, помимо оценки качества предоставления государственных услуг, остается выявление и дальнейшее устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес. К примеру, сроки, необходимые для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, сократились за последний год на 4 рабочих дня, а для подключения к газопроводу – на 8 дней. "Вместе с тем понимаем, что для предпринимателей все более острым становится вопрос стоимости подключения к инженерным сетям, по этой причине в этом году в состав рейтинга впервые включены показатели стоимости подключения", - отметила глава АСИ, добавив, что методика расчета показателей стоимости подключения разработана совместно с Институтом экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/reyting--2024149676.html

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экономика, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), вциом, высшая школа экономики (вшэ)