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Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/asi-2024209245.html
Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами
Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами - РИА Новости, 20.06.2025
Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами
Девяносто процентов предпринимателей малого и среднего бизнеса довольны качеством консультационных и образовательных услуг региональных центров поддержки МСП,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:40:00+03:00
2025-06-20T13:40:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
вциом
высшая школа экономики (вшэ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Девяносто процентов предпринимателей малого и среднего бизнеса довольны качеством консультационных и образовательных услуг региональных центров поддержки МСП, сообщила РИА Новости глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). АСИ ежегодно на ПМЭФ презентует результаты рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. В этом году подведение итогов инвестиционного года состоится 20 июня в рамках сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности". В конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга. "В этом году мы выделили в отдельные группы респондентов крупный бизнес и субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства). И по результатам опросов, которые проводит ВЦИОМ в рамках подготовки рейтинга, видим, что около 90% предпринимателей сектора МСП выразили удовлетворенность качеством консультационных и образовательных услуг, предоставляемых региональными центрами поддержки МСП. При этом оценка качества реализации цифровых сервисов для МСП выросла на 10%", - сказала Чупшева. Она также добавила, что в фокусе внимания нацрейтинга, помимо оценки качества предоставления государственных услуг, остается выявление и дальнейшее устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес. К примеру, сроки, необходимые для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, сократились за последний год на 4 рабочих дня, а для подключения к газопроводу – на 8 дней. "Вместе с тем понимаем, что для предпринимателей все более острым становится вопрос стоимости подключения к инженерным сетям, по этой причине в этом году в состав рейтинга впервые включены показатели стоимости подключения", - отметила глава АСИ, добавив, что методика расчета показателей стоимости подключения разработана совместно с Институтом экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/reyting--2024149676.html
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экономика, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), вциом, высшая школа экономики (вшэ)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЦИОМ, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Глава АСИ: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами

Глава АСИ Чупшева: 90% МСП довольны консультативными и образовательными услугами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Девяносто процентов предпринимателей малого и среднего бизнеса довольны качеством консультационных и образовательных услуг региональных центров поддержки МСП, сообщила РИА Новости глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
АСИ ежегодно на ПМЭФ презентует результаты рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. В этом году подведение итогов инвестиционного года состоится 20 июня в рамках сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности". В конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата
Вчера, 11:28
"В этом году мы выделили в отдельные группы респондентов крупный бизнес и субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства). И по результатам опросов, которые проводит ВЦИОМ в рамках подготовки рейтинга, видим, что около 90% предпринимателей сектора МСП выразили удовлетворенность качеством консультационных и образовательных услуг, предоставляемых региональными центрами поддержки МСП. При этом оценка качества реализации цифровых сервисов для МСП выросла на 10%", - сказала Чупшева.
Она также добавила, что в фокусе внимания нацрейтинга, помимо оценки качества предоставления государственных услуг, остается выявление и дальнейшее устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес. К примеру, сроки, необходимые для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, сократились за последний год на 4 рабочих дня, а для подключения к газопроводу – на 8 дней.
"Вместе с тем понимаем, что для предпринимателей все более острым становится вопрос стоимости подключения к инженерным сетям, по этой причине в этом году в состав рейтинга впервые включены показатели стоимости подключения", - отметила глава АСИ, добавив, что методика расчета показателей стоимости подключения разработана совместно с Институтом экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию
19 июня, 16:29
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВЦИОМВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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