https://ria.ru/20250620/armeniya-2024302297.html

В Армении заявили о задержании десятков оппозиционеров

В Армении заявили о задержании десятков оппозиционеров - РИА Новости, 20.06.2025

В Армении заявили о задержании десятков оппозиционеров

Десятки армянских оппозиционеров, представляющих различные политические силы, задержаны или приглашены в полицейские отделения, сообщает инициатива "Пять... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:59:00+03:00

2025-06-20T16:59:00+03:00

2025-06-20T16:59:00+03:00

в мире

ереван

турция

никол пашинян

дашнакцутюн

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Десятки армянских оппозиционеров, представляющих различные политические силы, задержаны или приглашены в полицейские отделения, сообщает инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов. "Днем в Ереване и в ряде регионов начался террор силовиков. Несколько десятков граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов и представляющих различные политические силы и группы, были задержаны, доставлены или "приглашены" в полицейские отделения", - говорится в сообщении. О задержании своих сторонников сообщили, в частности, оппозиционное движение "Священная борьба" и партия "Дашнакцутюн". В частности, в "Дашнакцутюн" заявили, что новый виток политических преследований начался на фоне визита армянского премьера Никола Пашиняна в Турцию.

https://ria.ru/20250620/armenija-2024183364.html

ереван

турция

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в мире, ереван, турция, никол пашинян, дашнакцутюн