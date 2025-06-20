Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
Кустурица назвал арест Карапетяна в Ереване частью плана Запада
Эмир Кустурица. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении — часть плана Запада по установлению контроля над обществом, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
"Если кто-то написал в соцсетях об угрозах в отношении церкви, а другие за это помещают его под стражу, это высшая степень "Оруэлловского общества". Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории, но там народ поднялся и Белград смог отстоять церковь, поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в мире "разворачивается падение западной империи".
"Для нас православная церковь — последняя линия обороны, оплот того, что я называю цивилизационно свободным миром. Потому что наша свобода измеряется подвижническими усилиями, которые выражаются в творчестве, общественном единстве, уважении к литургии и во всем, что создает свободу, передающуюся от человека к человеку, а не через покорение одних другими", — подчеркнул Кустурица.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Она подала жалобу на его арест, бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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