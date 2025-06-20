https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом

Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом - РИА Новости, 20.06.2025

Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом

Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении — часть плана Запада по установлению контроля над обществом, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:05:00+03:00

2025-06-20T15:05:00+03:00

2025-06-20T15:42:00+03:00

армения

самвел карапетян

эмир кустурица

преследование карапетяна в армении

армянская апостольская церковь

ереван

украина

дмитрий песков

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БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении — часть плана Запада по установлению контроля над обществом, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица."Если кто-то написал в соцсетях об угрозах в отношении церкви, а другие за это помещают его под стражу, это высшая степень "Оруэлловского общества". Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории, но там народ поднялся и Белград смог отстоять церковь, поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России", — сказал собеседник агентства.По его словам, в мире "разворачивается падение западной империи"."Для нас православная церковь — последняя линия обороны, оплот того, что я называю цивилизационно свободным миром. Потому что наша свобода измеряется подвижническими усилиями, которые выражаются в творчестве, общественном единстве, уважении к литургии и во всем, что создает свободу, передающуюся от человека к человеку, а не через покорение одних другими", — подчеркнул Кустурица.Преследование Карапетяна в Армении

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https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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