Рейтинг@Mail.ru
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 20.06.2025 (обновлено: 15:42 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом - РИА Новости, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении — часть плана Запада по установлению контроля над обществом, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:05:00+03:00
2025-06-20T15:42:00+03:00
армения
самвел карапетян
эмир кустурица
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
ереван
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984046668_0:357:2910:1994_1920x0_80_0_0_6c0a8fc2b39f8957d2ec6b078e03cf7e.jpg
БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении — часть плана Запада по установлению контроля над обществом, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица."Если кто-то написал в соцсетях об угрозах в отношении церкви, а другие за это помещают его под стражу, это высшая степень "Оруэлловского общества". Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории, но там народ поднялся и Белград смог отстоять церковь, поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России", — сказал собеседник агентства.По его словам, в мире "разворачивается падение западной империи"."Для нас православная церковь — последняя линия обороны, оплот того, что я называю цивилизационно свободным миром. Потому что наша свобода измеряется подвижническими усилиями, которые выражаются в творчестве, общественном единстве, уважении к литургии и во всем, что создает свободу, передающуюся от человека к человеку, а не через покорение одних другими", — подчеркнул Кустурица.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html
https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html
https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
армения
ереван
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984046668_371:144:2910:2048_1920x0_80_0_0_f80b7c900135153a429857714f6c567e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, самвел карапетян, эмир кустурица, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, ереван, украина, дмитрий песков, электросети армении
Армения, Самвел Карапетян, Эмир Кустурица, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Ереван, Украина, Дмитрий Песков, Электросети Армении
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом

Кустурица назвал арест Карапетяна в Ереване частью плана Запада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении — часть плана Запада по установлению контроля над обществом, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
"Если кто-то написал в соцсетях об угрозах в отношении церкви, а другие за это помещают его под стражу, это высшая степень "Оруэлловского общества". Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории, но там народ поднялся и Белград смог отстоять церковь, поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России", — сказал собеседник агентства.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
По его словам, в мире "разворачивается падение западной империи".
"Для нас православная церковь — последняя линия обороны, оплот того, что я называю цивилизационно свободным миром. Потому что наша свобода измеряется подвижническими усилиями, которые выражаются в творчестве, общественном единстве, уважении к литургии и во всем, что создает свободу, передающуюся от человека к человеку, а не через покорение одних другими", — подчеркнул Кустурица.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
19 июня, 19:38

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Она подала жалобу на его арест, бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
АрменияСамвел КарапетянЭмир КустурицаПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьЕреванУкраинаДмитрий ПесковЭлектросети Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала