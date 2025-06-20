https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html

Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области

Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025

Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области

ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:14:00+03:00

2025-06-20T08:14:00+03:00

2025-06-20T08:14:00+03:00

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апти алаудинов

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "В зоне нашей ответственности у нас обстановка абсолютно подконтрольная. Хочется сказать, конечно, что на момент, когда нас перебрасывали на стык Белгородской и Курской области, там происходили как раз события, когда противник просочился в два населенных пункта и пытался в этих двух населенных пунктах … создать плацдарм для того, чтобы нас заставить туда стянуть побольше силы и средств", - пояснил Алаудинов. Командир уточнил, что подразделения спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся на тот период там закрепиться. "Уже два месяца ежедневно уничтожаем противника, потихоньку двигаемся вперед, отбивая у него позиции уже на территории самого врага. Считаю, что обстановка у нас достаточно-таки хорошая для нас, потому что противник нанесет большие потери, а мы, таким образом, уничтожая его, делаем дальнейшее наше продвижение вглубь территориях противника. Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру", - уточнил Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024090394.html

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сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность