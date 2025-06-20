https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:14:00+03:00
2025-06-20T08:14:00+03:00
2025-06-20T08:14:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "В зоне нашей ответственности у нас обстановка абсолютно подконтрольная. Хочется сказать, конечно, что на момент, когда нас перебрасывали на стык Белгородской и Курской области, там происходили как раз события, когда противник просочился в два населенных пункта и пытался в этих двух населенных пунктах … создать плацдарм для того, чтобы нас заставить туда стянуть побольше силы и средств", - пояснил Алаудинов. Командир уточнил, что подразделения спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся на тот период там закрепиться. "Уже два месяца ежедневно уничтожаем противника, потихоньку двигаемся вперед, отбивая у него позиции уже на территории самого врага. Считаю, что обстановка у нас достаточно-таки хорошая для нас, потому что противник нанесет большие потери, а мы, таким образом, уничтожая его, делаем дальнейшее наше продвижение вглубь территориях противника. Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру", - уточнил Алаудинов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ ежедневно несут большие потери под Сумами