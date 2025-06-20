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Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:06 20.06.2025 (обновлено: 14:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/aes-2024218391.html
Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев
Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев - РИА Новости, 20.06.2025
Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев
Сбережение иранской АЭС "Бушер" от ударов прежде всего в интересах израильского народа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:06:00+03:00
2025-06-20T14:46:00+03:00
пмэф-2025
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сбережение иранской АЭС "Бушер" от ударов прежде всего в интересах израильского народа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Я уверен, что большинство израильтян - это нормальные люди. И ядерный взрыв будет относительно недалеко их собственных границ",- заявил Лихачев телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев

Лихачев: сбережение АЭС "Бушер" прежде всего в интересах израильского народа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев на ПМЭФ-2025
Алексей Лихачев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алексей Лихачев на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сбережение иранской АЭС "Бушер" от ударов прежде всего в интересах израильского народа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я уверен, что большинство израильтян - это нормальные люди. И ядерный взрыв будет относительно недалеко их собственных границ",- заявил Лихачев телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля
Вчера, 10:42
 
ПМЭФ-2025Алексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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