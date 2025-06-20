https://ria.ru/20250620/aes-2024218391.html

Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев

Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев - РИА Новости, 20.06.2025

Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев

Сбережение иранской АЭС "Бушер" от ударов прежде всего в интересах израильского народа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:06:00+03:00

2025-06-20T14:06:00+03:00

2025-06-20T14:46:00+03:00

пмэф-2025

алексей лихачев

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сбережение иранской АЭС "Бушер" от ударов прежде всего в интересах израильского народа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Я уверен, что большинство израильтян - это нормальные люди. И ядерный взрыв будет относительно недалеко их собственных границ",- заявил Лихачев телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/rosatom-2024130685.html

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алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте