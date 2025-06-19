https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023779867.html

Зеленский загнал себя в тупик, заявил глава парламента Крыма

Зеленский загнал себя в тупик, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 19.06.2025

Зеленский загнал себя в тупик, заявил глава парламента Крыма

Владимир Зеленский отказом признать российский статус Крыма загнал себя в тупик, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский отказом признать российский статус Крыма загнал себя в тупик, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов заявил РИА Новости, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества. "Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного, теперь взять и признать для него все равно что застрелиться. Зеленский и его команда - люди без берегов, этим они очень опасны. Они не живут Украиной, их ничего не связывает с этой страной, это дети доллара", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250516/krym-2017255723.html

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республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, оон