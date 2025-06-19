https://ria.ru/20250619/zakharova-2023782392.html

Мария Захарова: ждем предложений Вашингтона по консультациям России с США

Мария Захарова: ждем предложений Вашингтона по консультациям России с США - РИА Новости, 19.06.2025

Мария Захарова: ждем предложений Вашингтона по консультациям России с США

Россия ожидает от США предложений по датам проведения третьего раунда консультаций о "раздражителях" в отношениях, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:30:00+03:00

2025-06-19T08:30:00+03:00

2025-06-19T11:28:00+03:00

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Россия ожидает от США предложений по датам проведения третьего раунда консультаций о "раздражителях" в отношениях, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. В интервью корреспонденту агентства Кристине Луна-Родригес на полях ПМЭФ она рассказала о грядущих ответных мерах на преследование главы представительства агентства в Берлине, ответила на критику ее слов премьером Армении и высказалась о перспективе официального признания Москвой афганских властей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Ситуация с главой представительства РИА Новости в Берлине Сергеем Феоктистовым, от которого потребовали покинуть страну, жестокая и несправедливая. Ранее сообщалось, что российская сторона предпримет ответные меры. Можно ли узнать, когда они будут, и как вы оцениваете ситуацию?— Да, сейчас подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в их отношении соответствующих ответных мер. Я бы очень хотела, чтобы эта новость вышла у вас и была переведена на немецкий язык по линии всего вашего холдинга, чтобы потом это не стало шокирующей информацией для немецкого общества и оно знало, что немецкое правительство уже не первый год третирует российские СМИ, телеканалы, журналистов, корреспондентов, которые работают, и делает все, чтобы выдавить их из своего и западного информационного пространства.Когда агрессия правительства Германии началась против Russia Today, конечно, это было наступление не только на свою собственную немецкую аудиторию, но и на аудиторию других стран, где популярен немецкий язык. Это и Австрия, и Швейцария. Они не только на территории своей страны прекратили вещание, но и позволили себе надавить на частного провайдера, который отозвал разрешение на вещание. Эта цепочка — не безнаказанности, потому что мы каждый раз отвечаем, — она была продолжена и дальше. Не только ваш журналист сейчас является объектом агрессии со стороны правительства Германии. Корреспонденты Первого канала точно так же остаются заложниками болезненной немецкой пропагандистской машины. Отвечать будем и за корреспондента РИА Новости, и за корреспондентов Первого канала. Как я уже сказала, немецким корреспондентам в Москве приготовиться.— Если позволите, хотела бы вас попросить прокомментировать недавнее заявление. Сейчас мы видим сложную ситуацию, разворачивающуюся вокруг российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Вчера вы высказались об этой ситуации, и премьер-министр Армении Никол Пашинян критически воспринял ваш комментарий, сказав, что вы человек не того уровня, чтобы комментировать.— Россия — свободная страна, здесь людей не делят на уровни для того, чтобы они могли высказывать свою точку зрения, будь то в рамках функциональных обязанностей или лично. Я высказывала позицию не личную, а внешнеполитического ведомства России. Еще раз хочу сказать, что сегрегация людей по уровням — это из болезненного, воспаленного сознания Борреля, который делит всех на прекрасный сад и джунгли. Это может далеко завести.Но знаете, я бы хотела в ответ на соответствующие слова представителя Еревана привести заявления человека, который, наверное, будет им воспринят как соответствующий его уровню. Хотела бы процитировать Никола Пашиняна. В 2018 году на митинге в Ереване он заявил следующее, это прямая цитата: "Властям следует безоговорочно и без условий признать победу нашей, — сказал Пашинян, — революции и не проявлять каких-либо пожеланий оставаться у власти. Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции Республиканской партии Армении".Сейчас мы слышим, как в Ереване российского бизнесмена, со слов его адвоката, вроде бы начали обвинять в каких-то призывах к смене власти. Я просто цитирую главу правительства Армении. Еще одна очень интересная цитата 2019 года. Не поверите, это было как раз на площадке ПМЭФ, когда Никол Воваевич Пашинян выступал и сказал: "Мы, — сказал Пашинян, — приглашаем международный бизнес инвестировать в Армению. У нас, – сказал Пашинян, – даже есть девиз для потенциальных инвесторов. Мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать Армению более богатой". И вот теперь мы слышим заявления от него же о том, что инвестиции, которые были сделаны российским предпринимателем, должны быть национализированы. Опять же прямая цитата: "Пришло время, — сказал Пашинян 18 июня 2025 года, — компания должна быть национализирована". Просто прямая цитата. Прямые цитаты. Цитировать-то можно?— Вроде бы пока можно. Не было указаний, что нельзя. Если позволите, хотелось бы перенестись на трек взаимодействия Москвы и Вашингтона. В последнее время контакты между нашими странами активизировались. Можно ли в ближайшем будущем ожидать встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента Марко Рубио? Если да, где она пройдет?— У нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций. Прошло уже два раунда по так называемым "раздражителям" в российско-американских отношениях. Российскую сторону представляет посол в США Александр Дарчиев, есть уполномоченные люди со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций. К сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений. Вот сейчас эти контакты идут. У нас существуют контакты и по линии наших посольств. Как вы знаете, проходят телефонные переговоры, разговоры, общение глав государств и министров иностранных дел.— Спасибо. Россия исключила недавно из списка террористических организаций движение талибов. Когда Москва официально признает их правительство?— Давайте сейчас все-таки с опорой на решение соответствующих ветвей власти ответим на этот вопрос. Семнадцатого апреля текущего года, как вы знаете, Верховный суд Российской Федерации принял решение о приостановлении запрета деятельности движения талибов, которое было включено в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных структур, признанных в соответствии с законодательством нашей страны террористическими. Вердикт этот был вынесен по итогам судебного рассмотрения в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2024 года — Федеральный закон 513 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Решение вопроса о пересмотре статуса движения талибов связано с необходимостью адекватного реагирования на афганские реалии, которые сложились после бегства из Афганистана Соединенных Штатов Америки, НАТО, краха проамериканского режима президента Ашрафа Гани в 2021 году. Мы всем миром наблюдали за этой трагедией, которая разворачивалась на глазах. И вот в этом Россия не одинока. Как известно, об исключении движения талибов из национальных списков террористических организаций в декабре 2023 года объявил Казахстан, в сентябре 2024 года объявила Киргизия, и в развитии того решения, которое было принято Верховным судом Российской Федерации о приостановлении запрета на деятельность движения талибов, российская сторона проинформировала афганские власти о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла. Ожидаем его прибытия в Россию. А что касается официального признания действующих афганских властей, мы полагаем, что соответствующее решение будет принято российским руководством в свое время.— Спасибо большое. Если позволите, последний вопрос. Может быть, есть какая-то информация о третьем раунде переговоров России и Украины? Когда состоится? Где пройдет?— Вы знаете, что руководителем российской делегации в соответствии с решением президента назначен Владимир Мединский, который и делает подробнейшие комментарии, разъяснения и заявления на этот счет. Естественно, они могут пойти по линии администрации президента.— Спасибо вам огромное.

https://rsport.ria.ru/20241111/zakharova-1983200453.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023522555.html

https://ria.ru/20250516/udobreniya-2017183515.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023742698.html

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интервью, россия, армения, москва, никол пашинян, мария захарова, самвел карапетян, нато