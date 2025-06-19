https://ria.ru/20250619/zaderzhanie-2024011423.html

Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ

Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ - РИА Новости, 19.06.2025

Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Санкт-Петербурге рассказал о задержании российских граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас они под стражей. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:19:00+03:00

2025-06-19T18:19:00+03:00

2025-06-19T18:19:00+03:00

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санкт-петербург

игорь краснов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Санкт-Петербурге рассказал о задержании российских граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас они под стражей. "Хочу отдельно поблагодарить вас за личное внимание к затронутым мною на предыдущих встречах проблемам, связанным с задержанием на территории Объединенных Арабских Эмиратов российских граждан, в том числе за смягчение условий содержания под стражей конкретных лиц", - сказал Краснов на встрече с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси, которая состоялась в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский генпрокурор не уточнил, кто именно был задержан в ОАЭ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/shentyurk--2023860037.html

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оаэ, россия, санкт-петербург, игорь краснов, происшествия