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Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:19 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zaderzhanie-2024011423.html
Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ
Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ - РИА Новости, 19.06.2025
Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ
Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Санкт-Петербурге рассказал о задержании российских граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас они под стражей. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:19:00+03:00
2025-06-19T18:19:00+03:00
пмэф-2025
оаэ
россия
санкт-петербург
игорь краснов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Санкт-Петербурге рассказал о задержании российских граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас они под стражей. "Хочу отдельно поблагодарить вас за личное внимание к затронутым мною на предыдущих встречах проблемам, связанным с задержанием на территории Объединенных Арабских Эмиратов российских граждан, в том числе за смягчение условий содержания под стражей конкретных лиц", - сказал Краснов на встрече с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси, которая состоялась в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский генпрокурор не уточнил, кто именно был задержан в ОАЭ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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оаэ, россия, санкт-петербург, игорь краснов, происшествия
ПМЭФ-2025, ОАЭ, Россия, Санкт-Петербург, Игорь Краснов, Происшествия
Краснов рассказал о задержании россиян в ОАЭ

Генпрокурор Краснов рассказал о задержании российских граждан в ОАЭ

© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Санкт-Петербурге рассказал о задержании российских граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас они под стражей.
"Хочу отдельно поблагодарить вас за личное внимание к затронутым мною на предыдущих встречах проблемам, связанным с задержанием на территории Объединенных Арабских Эмиратов российских граждан, в том числе за смягчение условий содержания под стражей конкретных лиц", - сказал Краснов на встрече с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси, которая состоялась в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский генпрокурор не уточнил, кто именно был задержан в ОАЭ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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12:21
 
ПМЭФ-2025ОАЭРоссияСанкт-ПетербургИгорь КрасновПроисшествия
 
 
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