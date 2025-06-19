https://ria.ru/20250619/vyzov-2023970056.html

Чернышенко рассказал о росте популярности национальной премии "Вызов"

Чернышенко рассказал о росте популярности национальной премии "Вызов" - РИА Новости, 19.06.2025

Чернышенко рассказал о росте популярности национальной премии "Вызов"

Более 630 заявок из 40 стран мира поступило по итогам заявочной кампании 2025 года на Национальную премию в области будущих технологий "Вызов", сообщил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:49:00+03:00

2025-06-19T16:49:00+03:00

2025-06-19T16:49:00+03:00

технологии

россия

китай

казахстан

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 630 заявок из 40 стран мира поступило по итогам заявочной кампании 2025 года на Национальную премию в области будущих технологий "Вызов", сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. "В этом сезоне мы видим рост популярности данной премии. Всего поступило 632 заявки из 40 стран. Наибольший интерес вызвала международная номинация "Открытие". Количество заявок, полученных из-за рубежа, выросло почти на 40%. Уверен, в дальнейшем премия продолжит привлекать всё больше участников, способствовать укреплению международного сотрудничества и популяризации российской науки", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера. Согласно сообщению, в международной номинации Discovery ("Открытие") от учёных из-за рубежа поступило 155 заявок. В числе стран, откуда пришли заявки: Китай, Казахстан, Турция, США, Швейцария, Италия, Германия, Бразилия, Индия, Индонезия, Австралия. Кроме того, 75% заявок на премию "Вызов" в 2025 году подали российские учёные, представляющие 58 субъектов РФ. Средний возраст участников составил 47 лет. Самому молодому – 18 лет, самому взрослому – 89. Национальная премия в области будущих технологий "Вызов" была учреждена в 2023 году по поручению президента Российской Федерации. Она вручается за наукоёмкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Премиальный фонд в 2025 году составляет 60 миллионов рублей – по 12 миллионов в каждой из пяти номинаций.

https://ria.ru/20250225/ntsm-2001442458.html

россия

китай

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, китай, казахстан, дмитрий чернышенко