Чернышенко рассказал о росте популярности национальной премии "Вызов"
Чернышенко: на премию "Вызов" в 2025 году поступило 632 заявки из 40 стран
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 630 заявок из 40 стран мира поступило по итогам заявочной кампании 2025 года на Национальную премию в области будущих технологий "Вызов", сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
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"В этом сезоне мы видим рост популярности данной премии. Всего поступило 632 заявки из 40 стран. Наибольший интерес вызвала международная номинация "Открытие". Количество заявок, полученных из-за рубежа, выросло почти на 40%. Уверен, в дальнейшем премия продолжит привлекать всё больше участников, способствовать укреплению международного сотрудничества и популяризации российской науки", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера.
Кроме того, 75% заявок на премию "Вызов" в 2025 году подали российские учёные, представляющие 58 субъектов РФ. Средний возраст участников составил 47 лет. Самому молодому – 18 лет, самому взрослому – 89.
Национальная премия в области будущих технологий "Вызов" была учреждена в 2023 году по поручению президента Российской Федерации. Она вручается за наукоёмкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Премиальный фонд в 2025 году составляет 60 миллионов рублей – по 12 миллионов в каждой из пяти номинаций.
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