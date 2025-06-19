https://ria.ru/20250619/vtb-2024162588.html

ВТБ и Санкт-Петербург запустят пилотные проекты с цифровым рублем

ВТБ и Санкт-Петербург запустят пилотные проекты с цифровым рублем - РИА Новости, 20.06.2025

ВТБ и Санкт-Петербург запустят пилотные проекты с цифровым рублем

ВТБ и правительство Санкт-Петербурга заключили меморандум о сотрудничестве по внедрению цифрового рубля, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T11:47:00+03:00

2025-06-19T11:47:00+03:00

2025-06-20T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВТБ и правительство Санкт-Петербурга заключили меморандум о сотрудничестве по внедрению цифрового рубля, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали на ПМЭФ-2025 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.Совместно с городом банк будет работать над пилотными проектами по использованию цифрового рубля, в том числе для проведения расчетов и платежей в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга. Документ также направлен на развитие новых сценариев применения цифрового рубля, стимулирование бизнеса для внедрения цифрового рубля в качестве средства расчетов. В рамках нового соглашения банк и правительство уже начинают разработку первого проекта – пилотирование социальных выплат по детским льготам в цифровых рублях."Экономика требует новых подходов, основанных на прозрачности, скорости и доверии. Цифровой рубль как третья форма национальной валюты отвечает этим требованиям и уже успешно тестируется ВТБ с 2023 года. Совместно с правительством Санкт-Петербурга мы планируем реализовать пилотные проекты по внедрению цифрового рубля на всех уровнях – от взаимодействия органов власти с горожанами до расчетов между бизнесом и клиентами. Это важный шаг для повышения устойчивости финансовой системы, автоматизации расчетов и снижения издержек, а также для развития новых цифровых сервисов", – отметил Бортников.

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экономика, технологии, санкт-петербург, денис бортников