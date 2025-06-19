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ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий
ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий
ВСУ атаковали энергокомплекс Запорожской области в начале июня, чтобы подавить РЭБ и была возможность пролететь на юг, но им не удалось этого сделать, заявил в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:49:00+03:00
2025-06-19T18:49:00+03:00
2025-06-19T18:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали энергокомплекс Запорожской области в начале июня, чтобы подавить РЭБ и была возможность пролететь на юг, но им не удалось этого сделать, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник хотел положить электроэнергию Запорожской области. А если ложится электроэнергия, то понятно, не работают большинство РЭБов, не работают большинство станций. Тогда можно через Запорожскую область без проблем пролетать и на Крым, и на Краснодар, и вокруг уходить на всю Россию", - заявил Балицкий.По словам губернатора, план противника провалился. "Они пытались выбить всю инфраструктуру. Но мы слишком быстро для них, для их плана восстановили все энергоснабжение. Заработала снова вся инфраструктура. И, соответственно, у них это не получилось. Было сбито очень большое количество дронов (ВСУ)… Прикрытие военных стоит очень сильное, и они не могут пролезть. Вот они хотели, отключив электричество, прорваться через нашу территорию", - отметил Балицкий. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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запорожская область, республика крым, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Республика Крым, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий
Балицкий: ВСУ хотели обесточить Запорожскую область для прорыва дронов в Крым