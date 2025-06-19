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ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий

ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ планировали обесточить Запорожскую область, заявил Балицкий

ВСУ атаковали энергокомплекс Запорожской области в начале июня, чтобы подавить РЭБ и была возможность пролететь на юг, но им не удалось этого сделать, заявил в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:49:00+03:00

2025-06-19T18:49:00+03:00

2025-06-19T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

республика крым

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали энергокомплекс Запорожской области в начале июня, чтобы подавить РЭБ и была возможность пролететь на юг, но им не удалось этого сделать, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник хотел положить электроэнергию Запорожской области. А если ложится электроэнергия, то понятно, не работают большинство РЭБов, не работают большинство станций. Тогда можно через Запорожскую область без проблем пролетать и на Крым, и на Краснодар, и вокруг уходить на всю Россию", - заявил Балицкий.По словам губернатора, план противника провалился. "Они пытались выбить всю инфраструктуру. Но мы слишком быстро для них, для их плана восстановили все энергоснабжение. Заработала снова вся инфраструктура. И, соответственно, у них это не получилось. Было сбито очень большое количество дронов (ВСУ)… Прикрытие военных стоит очень сильное, и они не могут пролезть. Вот они хотели, отключив электричество, прорваться через нашу территорию", - отметил Балицкий. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, республика крым, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия