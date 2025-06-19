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Балицкий рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ
Балицкий рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Балицкий рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что в регион на горячую линию поступают звонки от родителей пропавших без РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:07:00+03:00
2025-06-19T18:07:00+03:00
2025-06-19T18:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что в регион на горячую линию поступают звонки от родителей пропавших без вести военнослужащих ВСУ, им предоставляют информацию. "Родители, которые сегодня звонят, это достаточно большое количество людей, которые звонят на горячую линию, которая у нас открыта. И, соответственно, спрашивают. Мы слышим эту боль, мы слышим эту тревогу за близких, за своих, за сыновей, за мужей, за братьев. И как христиане мы не можем быть равнодушны к чужому горю", - сказал Балицкий. По его словам, жители Украины постоянно обращаются на горячую линию и в мессенджеры, чтобы узнать о судьбе своих родных. "Постоянно обращаются к нам. В основном это Запорожье, Днепропетровск. Восточные регионы, которые звонят, спрашивают подтверждения. Не увидев в этом списке своего без вести пропавшего ребенка, мать звонит, и она как мать ищет любую надежду узнать правду. Поэтому без тревоги в сердце, конечно, это трудно все выслушивать. Когда мы имеем эту информацию, мы ее даем", - сказал губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Запорожская область, Украина, Запорожье, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ
Балицкий: в Запорожье поступают звонки от родителей пропавших военнослужащих ВСУ