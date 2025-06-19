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"Нацпроектстрой" создал для ВСМ безбалластный путь и автоматику - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:16 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsm--2023858228.html
"Нацпроектстрой" создал для ВСМ безбалластный путь и автоматику
"Нацпроектстрой" создал для ВСМ безбалластный путь и автоматику - РИА Новости, 19.06.2025
"Нацпроектстрой" создал для ВСМ безбалластный путь и автоматику
Безбалластный путь последнего поколения, особые земполотно, контактную сеть и цифровую автоматику разработал "Нацпроектстрой" (НПС) специально для проекта ВСМ,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:16:00+03:00
2025-06-19T12:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Безбалластный путь последнего поколения, особые земполотно, контактную сеть и цифровую автоматику разработал "Нацпроектстрой" (НПС) специально для проекта ВСМ, рассказал глава холдинга "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего". "ВСМ Москва - Санкт-Петербург – первая безбалластная высокоскоростная железная дорога в России. Поверх земляного полотна и эстакад по всей магистрали будут лежать железобетонные плиты с интегрированным рельсом. Мы учли мировой опыт, за последние два года инвестировали в создание этой технологии около 1 миллиарда рублей", - заявил Крапивин. "Сегодня с гордостью можно сказать, что безбалластная плита для русской колеи 1520, соответствующая всем международным требованиям, - это полностью российская разработка, которая будет локализована на территории нашей страны", - добавил он. По словам главы "Нацпроектстроя", порядка 70% ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет построено на земляном полотне, около 30% трассы – эстакады. "В общей сложности – порядка 180 километров искусственных сооружений, для одного объекта это очень большой объем. Для их строительства холдинг НПС привлечет мостоотряды со всей России", - пояснил Крапивин. Для пролетов мостов и эстакад потребуются особые балки, каждая – в 700 тонн весом. По автомобильным дорогам их доставить невозможно, отметил он. Производить балки будут прямо вдоль трассы, для этого НПС оборудует больше десятка полигонов. Открыть производство на всех участках планируется уже в мае следующего года. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/starovoyt-2023844971.html
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санкт-петербург, москва, россия, экономика
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Экономика
"Нацпроектстрой" создал для ВСМ безбалластный путь и автоматику

Компания "Нацпроектстрой" создала для ВСМ безбалластный путь и автоматику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Безбалластный путь последнего поколения, особые земполотно, контактную сеть и цифровую автоматику разработал "Нацпроектстрой" (НПС) специально для проекта ВСМ, рассказал глава холдинга "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего".
"ВСМ Москва - Санкт-Петербург – первая безбалластная высокоскоростная железная дорога в России. Поверх земляного полотна и эстакад по всей магистрали будут лежать железобетонные плиты с интегрированным рельсом. Мы учли мировой опыт, за последние два года инвестировали в создание этой технологии около 1 миллиарда рублей", - заявил Крапивин.
Роман Старовойт на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург
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"Сегодня с гордостью можно сказать, что безбалластная плита для русской колеи 1520, соответствующая всем международным требованиям, - это полностью российская разработка, которая будет локализована на территории нашей страны", - добавил он.
По словам главы "Нацпроектстроя", порядка 70% ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет построено на земляном полотне, около 30% трассы – эстакады. "В общей сложности – порядка 180 километров искусственных сооружений, для одного объекта это очень большой объем. Для их строительства холдинг НПС привлечет мостоотряды со всей России", - пояснил Крапивин.
Для пролетов мостов и эстакад потребуются особые балки, каждая – в 700 тонн весом. По автомобильным дорогам их доставить невозможно, отметил он. Производить балки будут прямо вдоль трассы, для этого НПС оборудует больше десятка полигонов. Открыть производство на всех участках планируется уже в мае следующего года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ВТБ построит магистраль в Москве
4 марта, 11:09
 
ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургМоскваРоссияЭкономика
 
 
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