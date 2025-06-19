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Трамп ударом по Ирану потеряет поддержку своих сторонников, пишет Bloomberg - РИА Новости, 19.06.2025
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12:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023874983.html
Трамп ударом по Ирану потеряет поддержку своих сторонников, пишет Bloomberg
Трамп ударом по Ирану потеряет поддержку своих сторонников, пишет Bloomberg - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп ударом по Ирану потеряет поддержку своих сторонников, пишет Bloomberg
Президент США Дональд Трамп в случае приказа о нанесении удара по Ирану может потерять поддержку части сторонников движения "Америка прежде всего", считает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:59:00+03:00
2025-06-19T12:59:00+03:00
в мире
иран
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сша
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в случае приказа о нанесении удара по Ирану может потерять поддержку части сторонников движения "Америка прежде всего", считает колумнист агентства Блумберг Андреас Клут. Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил представителями министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат иранский центр по обогащению урана в Фордо. "Если Трамп действительно отдаст приказ нанести удар, он потеряет большую и особенно ревностную часть своей группы "Америка прежде всего". Это те фанаты, которым он обещал, что будет "миротворцем", что он, в отличие от предыдущих президентов-республиканцев и демократов, будет удерживать Соединенные Штаты от "вечных войн" и злополучных миссий по смене режимов, таких как в Ираке, Афганистане и Ливии, которые он использовал, чтобы подвергнуть своих предшественников суровой критике", - говорится в материале агентства. Как пишет Клут, клятва Трампа "Сделаем Америку снова великой" заключалась в том, что он будет действовать в интересах исключительно США. Согласно результатам опроса телеканала Fox News, американцы разошлись во мнениях относительно ударов Израиля по Ирану, 49% их одобряют, а 46% - не одобряют. Почти 8 из 10 респондентов (78%) заявили, что "чрезвычайно" или "очень обеспокоены" ядерной программой Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/ssha-2023614253.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп ударом по Ирану потеряет поддержку своих сторонников, пишет Bloomberg

Bloomberg: Трамп ударом по Ирану может потерять поддержку своих сторонников

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в случае приказа о нанесении удара по Ирану может потерять поддержку части сторонников движения "Америка прежде всего", считает колумнист агентства Блумберг Андреас Клут.
Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил представителями министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат иранский центр по обогащению урана в Фордо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 15:56
"Если Трамп действительно отдаст приказ нанести удар, он потеряет большую и особенно ревностную часть своей группы "Америка прежде всего". Это те фанаты, которым он обещал, что будет "миротворцем", что он, в отличие от предыдущих президентов-республиканцев и демократов, будет удерживать Соединенные Штаты от "вечных войн" и злополучных миссий по смене режимов, таких как в Ираке, Афганистане и Ливии, которые он использовал, чтобы подвергнуть своих предшественников суровой критике", - говорится в материале агентства.
Как пишет Клут, клятва Трампа "Сделаем Америку снова великой" заключалась в том, что он будет действовать в интересах исключительно США.
Согласно результатам опроса телеканала Fox News, американцы разошлись во мнениях относительно ударов Израиля по Ирану, 49% их одобряют, а 46% - не одобряют. Почти 8 из 10 респондентов (78%) заявили, что "чрезвычайно" или "очень обеспокоены" ядерной программой Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт
11:30
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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