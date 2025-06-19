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Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025
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11:30 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023840415.html
Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт
Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп, соглашаясь на бомбардировки Израилем Ирана, загнал себя в тупик, и теперь от того, как он разрулит эту ситуацию, зависит судьба... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:30:00+03:00
2025-06-19T11:30:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
владимир васильев
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, соглашаясь на бомбардировки Израилем Ирана, загнал себя в тупик, и теперь от того, как он разрулит эту ситуацию, зависит судьба всего его президентства, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. "В свое время несколько утрированно говорили про Джо Байдена, что судьба его президентства была решена в 2021 году в Афганистане. Сегодня есть такой же широко распространенный комментарий в адрес Трампа, что от того, как Трамп сейчас разрулит ситуацию с Ираном, будет решена судьба его второго срока. Трамп уже зашел слишком далеко в этой ситуации, он уже Рубикон перешел. Ему нельзя отступать. Но, к сожалению для Соединенных Штатов в Иране все пошло не так", - заявил Васильев РИА Новости. По его предположению, когда США санкционировали атаку Израиля на Иран, считалось, что он пойдет по сценарию блицкрига Это соответствует стилю Трампа – он верит в то, что одним ударом могут быть решены все проблемы, будь то проблемы в экономике или миграционной сфере, отметил эксперт. Однако быстро решить проблему Ирана не получилось – выяснилось, что Израиль здесь сам по себе сделать ничего не может, теперь Тель-Авив пытается привлечь к активным действиям США, полагает он. Кроме того, совсем недавно, 14 июня, в день рождения Трампа состоялся большой военный парад в честь 250-летия американской армии, где Трамп хотел продемонстрировать мощь американского оружия, напомнил эксперт. "И здесь вот он сам загнал себя в угол. Тиражировав, что американская армия или американское вмешательство всегда носит победоносный характер. Теперь язвительные критики скажут: ну вот, Америка 250 лет одерживала победы, а когда пришел Трамп, США потерпели фиаско", - отметил эксперт. По его оценке, Трамп уже принял решение об участии в бомбардировках Ирана и вероятность американских бомбардировок можно оценить как "выше 50 процентов". "Трамп к этому склоняется. Он не находится в состоянии "50 на 50". Для себя Трамп, судя по всему, решение уже принял. По внутриполитическим соображениям. Ему важно перетащить произраильское лобби на себя. Если с Ираном для Америки выйдет победоносно, то победителей не судят. Ставки тоже велики. Все критики Трампа подожмут хвосты", - считает Васильев. Кроме того, сейчас Конгресс США рассматривает предложенный Трампом "Единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, его принятие идет с большими сложностями, отметил эксперт. Успех или провал операции против Ирана может повлиять и на судьбу законопроекта, который представляет из себя программу Трампа по внутренним преобразованиям, считает он. "Трамп не случайно дал отмашку Израилю. Он рассчитывал, что на этой ура-патриотической волне и законопроект будет принят. Ему нужна победная реляция, а если ее не будет, то ему и законопроект могут рубануть. Так что ситуация для Трампа сегодня действительно пан или пропал", - считает Васильев. По его предположению, наиболее вероятно, что США будут бомбить иранский центр по обогащению урана в Фордо – он находится в горах на глубине от 80 до 200 метров, и у Израиля нет бомб, способных его поразить. "Он может быть поражен только мощными бомбами, которые есть у США. Штаты сейчас перебрасывают (к Ирану) Б-2 – это единственный бомбардировщик, по американским данным, который может нанести эти удары. Удары, по всей видимости, будут наноситься кассетно. Бомба поражает на глубине 60 метров, так что если будет прицельное бомбометание нескольких бомб, то можно пробить", - считает эксперт. В то же время сами Штаты опасаются ответного удара Ирана по американским базам в регионе, добавил он. "Сейчас принимаются дополнительные меры по их охране. Здесь Трампу гробы не нужны", - отметил эксперт. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир васильев, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт

Васильев: Трамп, соглашаясь на бомбардировки Ирана, загнал себя в тупик

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, соглашаясь на бомбардировки Израилем Ирана, загнал себя в тупик, и теперь от того, как он разрулит эту ситуацию, зависит судьба всего его президентства, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
"В свое время несколько утрированно говорили про Джо Байдена, что судьба его президентства была решена в 2021 году в Афганистане. Сегодня есть такой же широко распространенный комментарий в адрес Трампа, что от того, как Трамп сейчас разрулит ситуацию с Ираном, будет решена судьба его второго срока. Трамп уже зашел слишком далеко в этой ситуации, он уже Рубикон перешел. Ему нельзя отступать. Но, к сожалению для Соединенных Штатов в Иране все пошло не так", - заявил Васильев РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана
08:00
По его предположению, когда США санкционировали атаку Израиля на Иран, считалось, что он пойдет по сценарию блицкрига Это соответствует стилю Трампа – он верит в то, что одним ударом могут быть решены все проблемы, будь то проблемы в экономике или миграционной сфере, отметил эксперт.
Однако быстро решить проблему Ирана не получилось – выяснилось, что Израиль здесь сам по себе сделать ничего не может, теперь Тель-Авив пытается привлечь к активным действиям США, полагает он.
Кроме того, совсем недавно, 14 июня, в день рождения Трампа состоялся большой военный парад в честь 250-летия американской армии, где Трамп хотел продемонстрировать мощь американского оружия, напомнил эксперт.
"И здесь вот он сам загнал себя в угол. Тиражировав, что американская армия или американское вмешательство всегда носит победоносный характер. Теперь язвительные критики скажут: ну вот, Америка 250 лет одерживала победы, а когда пришел Трамп, США потерпели фиаско", - отметил эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа по Ирану
17 июня, 13:29
По его оценке, Трамп уже принял решение об участии в бомбардировках Ирана и вероятность американских бомбардировок можно оценить как "выше 50 процентов".
"Трамп к этому склоняется. Он не находится в состоянии "50 на 50". Для себя Трамп, судя по всему, решение уже принял. По внутриполитическим соображениям. Ему важно перетащить произраильское лобби на себя. Если с Ираном для Америки выйдет победоносно, то победителей не судят. Ставки тоже велики. Все критики Трампа подожмут хвосты", - считает Васильев.
Кроме того, сейчас Конгресс США рассматривает предложенный Трампом "Единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, его принятие идет с большими сложностями, отметил эксперт. Успех или провал операции против Ирана может повлиять и на судьбу законопроекта, который представляет из себя программу Трампа по внутренним преобразованиям, считает он.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
"Трамп не случайно дал отмашку Израилю. Он рассчитывал, что на этой ура-патриотической волне и законопроект будет принят. Ему нужна победная реляция, а если ее не будет, то ему и законопроект могут рубануть. Так что ситуация для Трампа сегодня действительно пан или пропал", - считает Васильев.
По его предположению, наиболее вероятно, что США будут бомбить иранский центр по обогащению урана в Фордо – он находится в горах на глубине от 80 до 200 метров, и у Израиля нет бомб, способных его поразить.
"Он может быть поражен только мощными бомбами, которые есть у США. Штаты сейчас перебрасывают (к Ирану) Б-2 – это единственный бомбардировщик, по американским данным, который может нанести эти удары. Удары, по всей видимости, будут наноситься кассетно. Бомба поражает на глубине 60 метров, так что если будет прицельное бомбометание нескольких бомб, то можно пробить", - считает эксперт.
В то же время сами Штаты опасаются ответного удара Ирана по американским базам в регионе, добавил он. "Сейчас принимаются дополнительные меры по их охране. Здесь Трампу гробы не нужны", - отметил эксперт.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
Вчера, 14:11
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВладимир ВасильевВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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