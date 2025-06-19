https://ria.ru/20250619/tramp-2023840415.html

Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт

Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп, соглашаясь на бомбардировки Израилем Ирана, загнал себя в тупик, и теперь от того, как он разрулит эту ситуацию, зависит судьба... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:30:00+03:00

2025-06-19T11:30:00+03:00

2025-06-19T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, соглашаясь на бомбардировки Израилем Ирана, загнал себя в тупик, и теперь от того, как он разрулит эту ситуацию, зависит судьба всего его президентства, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. "В свое время несколько утрированно говорили про Джо Байдена, что судьба его президентства была решена в 2021 году в Афганистане. Сегодня есть такой же широко распространенный комментарий в адрес Трампа, что от того, как Трамп сейчас разрулит ситуацию с Ираном, будет решена судьба его второго срока. Трамп уже зашел слишком далеко в этой ситуации, он уже Рубикон перешел. Ему нельзя отступать. Но, к сожалению для Соединенных Штатов в Иране все пошло не так", - заявил Васильев РИА Новости. По его предположению, когда США санкционировали атаку Израиля на Иран, считалось, что он пойдет по сценарию блицкрига Это соответствует стилю Трампа – он верит в то, что одним ударом могут быть решены все проблемы, будь то проблемы в экономике или миграционной сфере, отметил эксперт. Однако быстро решить проблему Ирана не получилось – выяснилось, что Израиль здесь сам по себе сделать ничего не может, теперь Тель-Авив пытается привлечь к активным действиям США, полагает он. Кроме того, совсем недавно, 14 июня, в день рождения Трампа состоялся большой военный парад в честь 250-летия американской армии, где Трамп хотел продемонстрировать мощь американского оружия, напомнил эксперт. "И здесь вот он сам загнал себя в угол. Тиражировав, что американская армия или американское вмешательство всегда носит победоносный характер. Теперь язвительные критики скажут: ну вот, Америка 250 лет одерживала победы, а когда пришел Трамп, США потерпели фиаско", - отметил эксперт. По его оценке, Трамп уже принял решение об участии в бомбардировках Ирана и вероятность американских бомбардировок можно оценить как "выше 50 процентов". "Трамп к этому склоняется. Он не находится в состоянии "50 на 50". Для себя Трамп, судя по всему, решение уже принял. По внутриполитическим соображениям. Ему важно перетащить произраильское лобби на себя. Если с Ираном для Америки выйдет победоносно, то победителей не судят. Ставки тоже велики. Все критики Трампа подожмут хвосты", - считает Васильев. Кроме того, сейчас Конгресс США рассматривает предложенный Трампом "Единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, его принятие идет с большими сложностями, отметил эксперт. Успех или провал операции против Ирана может повлиять и на судьбу законопроекта, который представляет из себя программу Трампа по внутренним преобразованиям, считает он. "Трамп не случайно дал отмашку Израилю. Он рассчитывал, что на этой ура-патриотической волне и законопроект будет принят. Ему нужна победная реляция, а если ее не будет, то ему и законопроект могут рубануть. Так что ситуация для Трампа сегодня действительно пан или пропал", - считает Васильев. По его предположению, наиболее вероятно, что США будут бомбить иранский центр по обогащению урана в Фордо – он находится в горах на глубине от 80 до 200 метров, и у Израиля нет бомб, способных его поразить. "Он может быть поражен только мощными бомбами, которые есть у США. Штаты сейчас перебрасывают (к Ирану) Б-2 – это единственный бомбардировщик, по американским данным, который может нанести эти удары. Удары, по всей видимости, будут наноситься кассетно. Бомба поражает на глубине 60 метров, так что если будет прицельное бомбометание нескольких бомб, то можно пробить", - считает эксперт. В то же время сами Штаты опасаются ответного удара Ирана по американским базам в регионе, добавил он. "Сейчас принимаются дополнительные меры по их охране. Здесь Трампу гробы не нужны", - отметил эксперт. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.

https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html

https://ria.ru/20250617/slyshali-2023315767.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир васильев, война израиля и ирана: последние новости о конфликте