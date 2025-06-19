https://ria.ru/20250619/teremok-2023874130.html

Михаил Гончаров: "Теремок" ждет президента России осенью

Михаил Гончаров: "Теремок" ждет президента России осенью - РИА Новости, 19.06.2025

Михаил Гончаров: "Теремок" ждет президента России осенью

Сеть ресторанов "Теремок" продвигает в России тренд на русскую кухню, и недавно даже президент России пообещал зайти к ним в гости. О том, когда Владимира... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:00:00+03:00

2025-06-19T14:00:00+03:00

2025-06-19T14:00:00+03:00

пмэф-2025

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владимир путин

mcdonald's corporation

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Сеть ресторанов "Теремок" продвигает в России тренд на русскую кухню, и недавно даже президент России пообещал зайти к ним в гости. О том, когда Владимира Путина ждут с визитом, как блин "Дубайский шоколад" завоевал сердца россиян, и почему сеть не стремится за рубеж, в блиц-интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2025 рассказал председатель комитета по ресторанному бизнесу "Деловой России", основатель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров. Беседовала Марина Первухина.ПМЭФ проходит 18-21 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– С чем вы приехали на форум?– В рамках ПМЭФ мы проводим встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти – министерства финансов, министерства экономического развития – и обсуждаем параметры налоговой реформы ресторанной отрасли. Кроме того, мы кормим посетителей форума, у нас полная посадка с самого открытия.– Сейчас, в том числе на ПМЭФ, много разговоров о возвращении в Россию ушедших иностранных брендов, в том числе McDonald's. Как вы считаете, легко ли ему будет вернуться?– Юридические механизмы для того, чтобы вставить им палки в колеса, найти можно. Но я считаю, что все будет зависеть от уровня национальных отношений. Если они будут хорошими, но при этом McDonald's, как флагман американского бизнеса, жестко ограничат, то это будет не по-партнерски. Уверен, если они вернутся и выкупят бизнес, то это будет фурор. Но если они заново начнут выстраивать альтернативную сеть, и McDonald's со "Вкусно – и точка" начнут конкуренцию, в мировой практике возникнет уникальный случай. Это будет битва титанов.– Вы входите в рабочую группу Минпромторга по развитию и стандартизации русской кухни. Какова ее цель?– Международные стандарты по ISO у традиционных кухонь есть в Италии, во Франции, в Таиланде. Мы должны иметь и свой. Приведу в пример пиво в Германии. У них в средние века был принят закон о чистоте пива. В нем они четко прописали, что пивом может называться только тот продукт, который сварен из трех ингредиентов: воды, ячменя и солода (хмеля). В итоге немецкое пиво считается лучшим в Европе и мире.– Какие блюда русской кухни планируется включить в этот стандарт?– Начиная с самых базовых: пельмени, блины, пироги, пирожки, борщ, уха и заканчивая региональными специалитетами и редкими, забытыми блюдами.– На каком этапе сейчас находится рабочая группа?– На этапе разработки. Работа рассчитана на семь месяцев. В итоге надеемся получить стандарт, который определит требования к качеству блюд. Мы хотим этим заявить, что русская кухня – не просто фантазия, а реальный бизнес, который может приносить деньги. Наша цель – чтобы в России создавались целые ресторанные сети традиционной русской кухни.– В середине мая на совещании с президентом России вы попросили снизить для рестораторов ставку НДС до 3%, а также повысить порог выручки, по достижении которого предприятия общепита должны уплачивать НДС (с двух миллиардов до трех миллиардов рублей). Когда вы ожидаете принятия этих предложений?– По трем миллиардам практически решение утверждено. Ожидаем принятия уже в этом году. По трем процентам мы также надеемся, что в этом году будет принято решение, потому что, действительно, многие компании стоят на пороге трех миллиардов и не развиваются.– Кстати, на этой встрече президент пообещал заглянуть в "Теремок". Когда ждете его с визитом?– Мы хотим пригласить его осенью.– А блин для него не планируете разработать?– Я думаю, что это будет некорректно и неуместно.– Если говорить о развитии, то планирует ли "Теремок" в ближайшее время выходить в новые для себя регионы России?– Мы ждем решения вопроса с налоговой ставкой. Она позволит нам окупать проекты в регионах. После этого мы приступим к расширению.– А что думаете об экспансии за границу?– Итальянская кухня завоевала мир не потому, что какая-то одна концепция вышла за рубеж. А потому что десятки тысяч итальянцев поехали в Америку, и им просто не на что было жить и, условно, несколько тысяч из них себе и на продажу начали готовить пиццу.В современном мире не едут повара из России весь мир завоевывать. Нелепо такую ситуацию представить. Поэтому, если один игрок выходит, то ресурс должен быть очень мощный.Да, можно открыть одну точку, как мы в Москве, и годами потихонечку развиваться. Но как будто бы это не очень правильно делать за границей, потому что мы уже крупный бренд. И с этой точки зрения нужно выходить серьезно. А чтобы серьезно выходить, нужно уже реально 10-20 миллионов долларов. И пока таких денег нет. И если бы они даже были, то пока лучше их вложить в Россию. Потому что города-миллионники имеют спрос на нашу продукцию. А за рубежом мы сначала должны рассказать, что такое блины, что такое борщ, и долго-долго приучать к этому. То есть не будет такого – мы открылись, и весь Шанхай "налетел", и китайцы начали друг другу говорить: "А вы ели в знаменитом "Теремке"?– Ближайшие страны СНГ так же не рассматриваете?– Там тоже нет большого рынка для нас. Плюс языковый барьер и трудно осуществить контроль продуктов. В России проще и контроль наладить, и ценообразование, и маркетинг. Вообще для каждой страны своя маркетинговая история нужна. Это на примитивном уровне кажется: открыл заведение, блин испек, и все, побежало. А на самом деле так не бывает. Нужно вникать в культуру страны, искать подходы к душе местного населения.– Ваш блин "Дубайский шоколад" произвел фурор. Как он завоевал такую популярность в России? Долго ли еще будет в меню?– Он по-прежнему мощно продается, и, возможно, даже останется в меню и станет региональным специалитетом. У нас это второй раз происходит. Первый раз был три-четыре года назад, когда мы запустили искусственную котлету. И интересно, что до этого она уже полгода продавалась в дорогих московских ресторанах, но про это вообще никто не говорил так громко. Что касается блина "Дубайский шоколад", то уже во время тестирования на трех точках он продавался лучше любого сладкого блина. Увидев этот не просто интерес, а колоссальный интерес, я предложил его сразу вводить в меню. За ним люди ехали из соседних городов, при том, что цена была на уровне мясного блина "Илья Муромец", практически 400 рублей. Но, тем не менее, он продавался в огромных количествах. Он перебил по продажам самый продаваемый блин в три раза.– Вам самому он понравился?– Да, конечно, и это при том, что сам шоколад мне не нравится. Он чересчур сладкий. А вот с блином лучше, потому что тесто разбавляет этот вкус.– Есть ли у вас планы по расширению алкогольного меню в ресторанах?– Сегодня у нас есть медовуха, пиво, но теоретически мы продумываем запуск алкогольного меню в больших ресторанах в центре Москвы, потому что на это меню большой спрос. Хотели бы включить в него коктейли, хороший алкоголь, в том числе вино. Это позволило бы нам вечером расширить аудиторию, привлечь новых гостей.

https://ria.ru/20250513/putin--2016714615.html

https://realty.ria.ru/20250130/oborot-1996360989.html

https://ria.ru/20250619/kamaz-2023873622.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023860287.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, mcdonald's corporation, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), интервью, "теремок" (сеть ресторанов быстрого питания)