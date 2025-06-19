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В бундестаге оценили роль США в переговорах с Ираном

В бундестаге оценили роль США в переговорах с Ираном - РИА Новости, 19.06.2025

В бундестаге оценили роль США в переговорах с Ираном

Усилия США играют решающую роль в переговорах о ядерной программе Ирана, встреча европейских глав МИД с иранским коллегой может сопровождать эти усилия, считает РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:24:00+03:00

2025-06-19T16:24:00+03:00

2025-06-19T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Усилия США играют решающую роль в переговорах о ядерной программе Ирана, встреча европейских глав МИД с иранским коллегой может сопровождать эти усилия, считает председатель комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет. В четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи. "Сигналы, которые мы слышим в эти дни, указывают, что Иран стремится к переговорам... Переговоры министра иностранных дел Германии с его британскими, французскими и иранскими коллегами в Женеве, вероятно, состоятся. На мой взгляд, решающее значение имеют американцы, а не европейские министры иностранных дел. Сейчас многое зависит от Вашингтона", - заявил Лашет в интервью телеканалу Welt. Как сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, эта встреча согласована с американцами, напомнил председатель комитета. По словам Лашета, она может дать понять Ирану уязвимость его позиции и "могла бы сопровождать усилия американцев". Председатель комитета по иностранным делам подчеркнул, что цель переговоров заключается в том, чтобы Иран остановил свою ядерную программу. "Иран должен сказать: я допущу международные власти и не буду продолжать обогащать уран", - сказал Лашет. Председатель комитета полагает, что под давлением исламская республика пойдет на соглашение, а если она "продолжит противиться этому, то конфликт может обостриться и для Ирана". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html

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в мире, иран, израиль, германия, армин лашет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша