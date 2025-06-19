Эксперт назвал союз России и КНР опорой, способной стать точкой притяжения
Бахтизин назвал союз РФ и КНР опорой, способной стать точкой притяжения стран
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Тандем России с Китаем - не временный союз, а конструкция будущего, способная стать точкой притяжения для десятков стран, ищущих путь вне старых систем, именно такие союзы становятся опорой ХХI века, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Партнерство РФ с КНР выстраивалось десятилетиями, и сегодня оно формирует каркас нового евразийского макрорегиона, где Россия - не только энергетическая и логистическая база, но и поставщик уникальных технологических решений в атомной, ракетно-космической и оборонной сферах", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Товарооборот между странами, напомнил Бахтизин, уже превысил 244 миллиарда долларов, и это не просто статистика.
"Кооперация двух стран вышла за рамки сырьевого обмена: в фокусе машиностроение и цифровая инфраструктура. Эта модель основана не на подчинении, а на взаимной дополняемости, поскольку в союзе с Китаем Россия проявляет себя как полюс силы, способный не только экспортировать ресурсы, но и генерировать креативные решения, в том числе в области стратегических технологий", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, сегодня рушится прежняя финансовая архитектура. "Попытки Вашингтона сократить торговый дефицит и его конфискационные заявления в адрес иностранных инвесторов подрывают доверие к доллару. А ведь именно финансовая экспансия доллара долгое время была главной опорой глобального могущества США. Теперь этот канал начинает сжиматься, и вместе с ним сокращается пространство американской силы", - добавил директор ЦЭМИ РАН.
"Старая модель глобализации все меньше соответствует новой логике многополярного мира, и именно союз Москвы и Пекина может предложить жизнеспособную альтернативу - более сбалансированную, устойчивую и взаимовыгодную. Тандем РФ с КНР - это не временный союз, а конструкция будущего, способная стать точкой притяжения для десятков стран, ищущих путь вне старых систем. Именно такие союзы становятся опорой XXI века", - заключил Бахтизин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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