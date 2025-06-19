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Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:08 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sokolov-2024062890.html
Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова
Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова - РИА Новости, 19.06.2025
Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова
На Петербургском международном экономическом форуме с компанией "ДСК Автобан" обсуждался вопрос создания южного обхода Кирова, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:08:00+03:00
2025-06-19T23:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме с компанией "ДСК Автобан" обсуждался вопрос создания южного обхода Кирова, сообщил РИА Новости губернатор Кировской области Александр Соколов. По словам губернатора, строительство южного транспортного обхода Кирова обеспечит более устойчивую связь областного центра с Кирово-Чепецком и Слободским. "Южный обход безусловно снизит нагрузку на городскую сеть и сделает более мобильными трудовые ресурсы. Мы с компанией "Автобан" будем выходить на Минэкономразвития, Минтранс для поддержки", – сказал Соколов. По словам губернатора, "Автобан" готов поддержать проект с точки зрения проектирования, строительства и документального сопровождения, что станет новым этапом сотрудничества региона и компании. В этом году "Автобан" приступил к масштабному проекту – строительству подземного тоннеля под Транссибом в Нововятском районе областного центра. "У нас город разрезан железной дорогой – Транссибом, где интенсивность движения составляет 70%, в связи с чем часть города должна или в объезд ездить или стоять в пробках. Решение вопросов тоннеля будет способствовать связям большой Кировской агломерации", – рассказал Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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киров, кировская область, александр соколов, россия
ПМЭФ-2025, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Россия

Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме с компанией "ДСК Автобан" обсуждался вопрос создания южного обхода Кирова, сообщил РИА Новости губернатор Кировской области Александр Соколов.
По словам губернатора, строительство южного транспортного обхода Кирова обеспечит более устойчивую связь областного центра с Кирово-Чепецком и Слободским.
"Южный обход безусловно снизит нагрузку на городскую сеть и сделает более мобильными трудовые ресурсы. Мы с компанией "Автобан" будем выходить на Минэкономразвития, Минтранс для поддержки", – сказал Соколов.
По словам губернатора, "Автобан" готов поддержать проект с точки зрения проектирования, строительства и документального сопровождения, что станет новым этапом сотрудничества региона и компании. В этом году "Автобан" приступил к масштабному проекту – строительству подземного тоннеля под Транссибом в Нововятском районе областного центра.
"У нас город разрезан железной дорогой – Транссибом, где интенсивность движения составляет 70%, в связи с чем часть города должна или в объезд ездить или стоять в пробках. Решение вопросов тоннеля будет способствовать связям большой Кировской агломерации", – рассказал Соколов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025КировКировская областьАлександр СоколовРоссия
 
 
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