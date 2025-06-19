https://ria.ru/20250619/sokolov-2024062890.html

Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова

Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова - РИА Новости, 19.06.2025

Соколов: На ПМЭФ обсуждался вопрос строительства южного обхода Кирова

На Петербургском международном экономическом форуме с компанией "ДСК Автобан" обсуждался вопрос создания южного обхода Кирова, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:08:00+03:00

2025-06-19T23:08:00+03:00

2025-06-19T23:08:00+03:00

пмэф-2025

киров

кировская область

александр соколов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958256724_0:54:700:448_1920x0_80_0_0_c72eb3939bc6fa0fa79edd3a185c98fe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме с компанией "ДСК Автобан" обсуждался вопрос создания южного обхода Кирова, сообщил РИА Новости губернатор Кировской области Александр Соколов. По словам губернатора, строительство южного транспортного обхода Кирова обеспечит более устойчивую связь областного центра с Кирово-Чепецком и Слободским. "Южный обход безусловно снизит нагрузку на городскую сеть и сделает более мобильными трудовые ресурсы. Мы с компанией "Автобан" будем выходить на Минэкономразвития, Минтранс для поддержки", – сказал Соколов. По словам губернатора, "Автобан" готов поддержать проект с точки зрения проектирования, строительства и документального сопровождения, что станет новым этапом сотрудничества региона и компании. В этом году "Автобан" приступил к масштабному проекту – строительству подземного тоннеля под Транссибом в Нововятском районе областного центра. "У нас город разрезан железной дорогой – Транссибом, где интенсивность движения составляет 70%, в связи с чем часть города должна или в объезд ездить или стоять в пробках. Решение вопросов тоннеля будет способствовать связям большой Кировской агломерации", – рассказал Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

киров

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киров, кировская область, александр соколов, россия