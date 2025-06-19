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Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:53 19.06.2025 (обновлено: 12:54 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/saldo-2023872519.html
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь - РИА Новости, 19.06.2025
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь. РИА Новости, 19.06.2025
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санкт-петербург
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь. "Много. Начиная с 2022 года. И эти попытки и намерения они продолжаются. Но наши спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы иметь возможность их предотвратить", - сказал Сальдо РИА Новости. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург
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Сальдо о неоднократных попытках покушения на его жизнь
Губернатор Херсонской области Сальдо заявил РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и непрекращающихся попытках покушения на его жизнь.
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санкт-петербург, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь

Херсонский губернатор Сальдо заявил о продолжающихся попытках покушений на него

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь.
"Много. Начиная с 2022 года. И эти попытки и намерения они продолжаются. Но наши спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы иметь возможность их предотвратить", - сказал Сальдо РИА Новости.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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