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Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь - РИА Новости, 19.06.2025
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:53:00+03:00
2025-06-19T12:53:00+03:00
2025-06-19T12:54:00+03:00
пмэф-2025
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херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь. "Много. Начиная с 2022 года. И эти попытки и намерения они продолжаются. Но наши спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы иметь возможность их предотвратить", - сказал Сальдо РИА Новости. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо о неоднократных попытках покушения на его жизнь
Губернатор Херсонской области Сальдо заявил РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и непрекращающихся попытках покушения на его жизнь.
2025-06-19T12:53
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь
Херсонский губернатор Сальдо заявил о продолжающихся попытках покушений на него