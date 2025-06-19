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Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь

Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь - РИА Новости, 19.06.2025

Сальдо рассказал о попытках покушения на его жизнь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь. РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и продолжающихся попытках покушения на его жизнь. "Много. Начиная с 2022 года. И эти попытки и намерения они продолжаются. Но наши спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы иметь возможность их предотвратить", - сказал Сальдо РИА Новости. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Сальдо о неоднократных попытках покушения на его жизнь Губернатор Херсонской области Сальдо заявил РИА Новости на ПМЭФ о неоднократных и непрекращающихся попытках покушения на его жизнь. 2025-06-19T12:53 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, херсонская область , владимир сальдо, происшествия