https://ria.ru/20250619/rost-2023915455.html

СМИ: на базах США в Италии растет военная активность

СМИ: на базах США в Италии растет военная активность - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: на базах США в Италии растет военная активность

Рост военной активности отмечается в последние недели на базах США в Италии, сообщает газета Stampa со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:38:00+03:00

2025-06-19T14:38:00+03:00

2025-06-19T14:38:00+03:00

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РИМ, 19 июн – РИА Новости. Рост военной активности отмечается в последние недели на базах США в Италии, сообщает газета Stampa со ссылкой на источники. На территории Италии находится около 120 объектов – в их число входят структуры под прямым командованием США, НАТО и под смешанным управлением альянса, Рима и Вашингтона. Их подчинение остается под грифом секретности, пишет издание. "По данным итальянских источников, в последние недели наблюдался значительный рост военной активности на некоторых ключевых базах, таких как Сигонелла, Авиано и Амендола", - говорится в статье. Аналогичное движение наблюдается на итальянских базах, где ужесточился контроль за въездом в рамках мер, "которые подпадают под "нормальную практику" в столь напряженном геополитическом контексте", говорится в статье. Источники в итальянском правительстве, тем не менее, говорят об отсутствии запроса со стороны США на использование итальянских баз для действий на Ближнем Востоке, отмечает Stampa. Премьер страны Джорджа Мелони, общаясь с журналистами после саммита "Большой семерки" в Канаде, заявила, что при поступлении подобного обращения она "созовет нужных людей" и примет соответствующие решения. Как отмечает в связи с этим Stampa, трудно себе представить, что в случае прямого запроса со стороны США Рим сможет им отказать. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/zaharova-2023762615.html

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