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СМИ: на базах США в Италии растет военная активность - РИА Новости, 19.06.2025
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14:38 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rost-2023915455.html
СМИ: на базах США в Италии растет военная активность
СМИ: на базах США в Италии растет военная активность - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: на базах США в Италии растет военная активность
Рост военной активности отмечается в последние недели на базах США в Италии, сообщает газета Stampa со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:38:00+03:00
2025-06-19T14:38:00+03:00
магатэ
рафаэль гросси
дональд трамп
сша
израиль
иран
джорджа мелони
в мире
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РИМ, 19 июн – РИА Новости. Рост военной активности отмечается в последние недели на базах США в Италии, сообщает газета Stampa со ссылкой на источники. На территории Италии находится около 120 объектов – в их число входят структуры под прямым командованием США, НАТО и под смешанным управлением альянса, Рима и Вашингтона. Их подчинение остается под грифом секретности, пишет издание. "По данным итальянских источников, в последние недели наблюдался значительный рост военной активности на некоторых ключевых базах, таких как Сигонелла, Авиано и Амендола", - говорится в статье. Аналогичное движение наблюдается на итальянских базах, где ужесточился контроль за въездом в рамках мер, "которые подпадают под "нормальную практику" в столь напряженном геополитическом контексте", говорится в статье. Источники в итальянском правительстве, тем не менее, говорят об отсутствии запроса со стороны США на использование итальянских баз для действий на Ближнем Востоке, отмечает Stampa. Премьер страны Джорджа Мелони, общаясь с журналистами после саммита "Большой семерки" в Канаде, заявила, что при поступлении подобного обращения она "созовет нужных людей" и примет соответствующие решения. Как отмечает в связи с этим Stampa, трудно себе представить, что в случае прямого запроса со стороны США Рим сможет им отказать. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/zaharova-2023762615.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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магатэ, рафаэль гросси, дональд трамп, сша, израиль, иран, джорджа мелони, в мире, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, США, Израиль, Иран, Джорджа Мелони, В мире, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: на базах США в Италии растет военная активность

Рост военной активности отмечается в последние недели на базах США в Италии

CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus / Италия
Италия - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus /
Италия. Архивное фото
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РИМ, 19 июн – РИА Новости. Рост военной активности отмечается в последние недели на базах США в Италии, сообщает газета Stampa со ссылкой на источники.
На территории Италии находится около 120 объектов – в их число входят структуры под прямым командованием США, НАТО и под смешанным управлением альянса, Рима и Вашингтона. Их подчинение остается под грифом секретности, пишет издание.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием
03:29
"По данным итальянских источников, в последние недели наблюдался значительный рост военной активности на некоторых ключевых базах, таких как Сигонелла, Авиано и Амендола", - говорится в статье. Аналогичное движение наблюдается на итальянских базах, где ужесточился контроль за въездом в рамках мер, "которые подпадают под "нормальную практику" в столь напряженном геополитическом контексте", говорится в статье.
Источники в итальянском правительстве, тем не менее, говорят об отсутствии запроса со стороны США на использование итальянских баз для действий на Ближнем Востоке, отмечает Stampa.
Премьер страны Джорджа Мелони, общаясь с журналистами после саммита "Большой семерки" в Канаде, заявила, что при поступлении подобного обращения она "созовет нужных людей" и примет соответствующие решения. Как отмечает в связи с этим Stampa, трудно себе представить, что в случае прямого запроса со стороны США Рим сможет им отказать.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиДональд ТрампСШАИзраильИранДжорджа МелониВ миреНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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