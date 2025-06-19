https://ria.ru/20250619/rosobnadzor-2023776329.html

ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора

ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 19.06.2025

ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:35:00+03:00

2025-06-19T06:35:00+03:00

2025-06-19T10:49:00+03:00

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году – ред.) будет", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что на сегодняшний день модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных, по сравнению с остальным миром. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/ege-2023541228.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование