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ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 19.06.2025
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:35:00+03:00
2025-06-19T06:35:00+03:00
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году – ред.) будет", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что на сегодняшний день модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных, по сравнению с остальным миром. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора
Глава Рособнадзора Музаев: ЕГЭ не будет отменен в 2026 году