Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
06:35 19.06.2025 (обновлено: 10:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rosobnadzor-2023776329.html
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 19.06.2025
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:35:00+03:00
2025-06-19T10:49:00+03:00
пмэф-2025
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023560977_0:297:3111:2047_1920x0_80_0_0_68d2aeb3ff0e0e08b9fb20128cb3f5df.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году – ред.) будет", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что на сегодняшний день модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных, по сравнению с остальным миром. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/ege-2023541228.html
https://ria.ru/20250619/ege-2023760225.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023560977_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_20801475a31d29f172f3b67e5f1a32d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора

Глава Рособнадзора Музаев: ЕГЭ не будет отменен в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Анзор Музаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году – ред.) будет", - сказал руководитель ведомства.
Анзор Музаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев
Вчера, 12:04
Он добавил, что на сегодняшний день модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных, по сравнению с остальным миром.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ученики сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года
03:13
 
ПМЭФ-2025ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала